Meteo: rovesci e temporali fino a giovedì, poi torna il sole su Torino e provincia

Ancora qualche giorno dominato dall'instabilità, poi si prospetta un weekend più tranquillo. Temperature in calo tra oggi e domani, soprattutto in montagna, poi lentamente risaliranno.

A Torino quindi avremo questa situazione: nuvolosità in aumento associata a rovesci o temporali sulle Alpi in spostamento sulle pedemontane, in città e sulle pianure a nord del Po dove potranno risultare molto intensi.

Temperature in calo, con massime intorno ai 22/23 °C. Venti deboli o moderati orientali/nordorientali. Attenzione sempre a possibili forti raffiche durante i temporali.

Da giovedì 13 giugno

Tendenza ad esaurimento dell'instabilità a partire da giovedì per la formazione di un temporaneo promontorio anticiclonico, con fenomeni più isolati e più deboli, e giornate più soleggiate.

Le temperature tenderanno a risalire lentamente ed a riportarsi nelle medie del periodo. Tuttavia sembra solo un pausa temporanea, vedremo nei prossimi aggiornamenti se verrà confermata questa tendenza.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino