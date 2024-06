Cirio incontra Papa Francesco: "Ha benedetto la fiaccola delle Universiadi invernali Torino 2025"

La competizione

Questa mattina la coppia ha consegnato a sua Santità, poi è una benedizione speciale, la fiaccola che illuminerà i Giochi mondiali, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025. L'evento sportivo si svolgerà Torino, Bardonecchia, Pragelato, Pinerolo e Torre Pellice, dove gli studenti-atleti concorreranno in nove diversi sport invernali: sci alpino, sci di fondo, curling, freeski, hockey, pattinaggio di velocità su ghiaccio, snowboard, pattinaggio artistico, biathlon; in aggiunta, due nuove discipline opzionali: lo ski orienteering e lo sci alpinismo.