Caccia all'uomo per il proprietario dell'ex chiosco di corso Vercelli: "Senza il concessionario niente demolizione"

Dopo anni di abbandono sembra essere ormai essenziale la demolizione dell'ex chiosco di corso Vercelli, all'altezza del civico 483. La struttura è in condizioni degradanti: grate arrugginite lungo i marciapiedi, discariche abusive nei pressi della struttura e internamente, ma soprattutto non pochi problemi legati alle occupazioni abusive da parte di tossicodipendenti e senzatetto. Ma per rimuovere il chiosco serve il proprietario, che ora sembrerebbe latitare.

Sul caso ad alzare la voce è la Circoscrizione 6, che ora intende quanto prima possibile riqualificare l'area e restituire ai residenti il parco giochi adiacente alla struttura, ora invaso dai rifiuti abbandonati abusivamente.

"Il chiosco di corso Vercelli versa in condizioni critiche, queste strutture sappiamo essere un tema estremamente presente in tutta la città, a mio avviso il comune dovrà programmare dei lavori di demolizione perchè sono diventati oggetti di degrado e Sporcizia - ha incalzato la coordinatrice all'Ambiente della circoscrizione 6 Giulia Zaccaro - Sul chiosco sito sul ponte Amedeo VIII abbiamo avuto il sostegno della città, auspichiamo accada anche nel caso del chiosco di corso Vercelli, vista anche la morosità perpetuata negli anni dall’attuale concessionario"

"È una situazione da risolvere il prima possibile, dobbiamo ripirstinare la sicurezza in un'area che ha anche un parco giochi da poco rifatto. Inoltre quel luogo è il biglietto da visita della città quindi una rivalutazione, magari con i fondi del progetto todream andrebbe fatta - ha spiegato il vicepresidente della circoscrizione 6 Luciano Speranza - Ci chiediamo perché non reinvestire i fondi sulla messa in sicurezza e sulla demolizione, ma soprattutto ci domandiamo dove siano finiti tutti gli atti che la circoscrizione in questi anni ha realizzato per denunciare questa situazione".

I casi dei chioschi abbandonati non sono una novità per la città, come non è una novità non riuscire a reperire i proprietari delle strutture. Proprio come nel caso della struttura di corso Vercelli dove il comune ha dichiarato la morosità della struttura, ma essendo ancora sotto concessione sarà prima necessario riuscire a identificare il gestore, in caso contrario la città non potrà ancora avviare i lavori di demolizione.

"Nel 2017 il concessionario avrebbe dovuto mettere a posto la struttura e molto probabilmente per mancanza di fondi non c'è riuscito. Attualmente la struttura risulta non completa e quindi abbastanza facile da rimuovere, ma di fatto il concessionario ha ancora la proprietà e quindi il comune non potrà toglierlo prima di accordarsi o di reperire il proprietario - ha commentato Bruna Castella degli uffici del Suolo Pubblico Servizio Rifiuti - La società di riscossione sta cercando di recuperare i crediti dovuti alla messa in morosità del chisco. Purtroppo non è l'unica circoscrizione ad avere questi problemi, dovrà essere la parte politica della città a dire se sarà possibile stanziare dei fondi per la rimozione".

Ma non tutto sembra essere perduto, la polizia locale ha assicurato che le ricerche per trovare il proprietario inizieranno immediatamente, anche se dovesse risultare residente fuori regione. "Su corso Vercelli siamo disponibili per ogni tipo di attività, sul chiosco in particolare partiremo dall'individuare il proprietario, anche se dovesse configurare fuori dalla città o fuori dalla Regione, sarebbe più complicato qualora risultasse residente all'estero", spiega il comandante della polizia locale sulla circoscrizione 6 Lorenzo Guglielmo.