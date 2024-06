"...In quel di Sanremo": alla Cappella Mandina di Grugliasco concerto di Diego Amedeo con tanti ospiti

La Cappella Mandina del Gerbido di Grugliasco, gestita dall’Associazione Musica Insieme APS dal 2022, si riempirà nuovamente di musica sabato 15 giugno 2024 con un evento speciale ed imperdibile: il Pianoforte e la Voce di Diego Amedeo con lo spettacolo “... in quel di Sanremo” che tratta il Festival della Canzone Italiana in tutte le sue sfaccettature. Non solo i brani in gara, ma anche le cover e gli ospiti speciali che si sono divisi il palco del Teatro Ariston raccontano la Musica Italiana e la sua evoluzione nel corso degli anni.

Classe 1997, si è laureato in pianoforte a pieni voti presso il conservatorio G. Verdi di Torino. Accanto all'attività didattica affianca quella concertistica sia come solista, sia in duo o trio. Il suo repertorio spazia dalla musica leggera italiana e internazionale, cantata e suonata, alla musica classica e contemporanea al pianoforte.

Il tributo tematico più significativo è dedicato a Elton John e ai suoi maggiori successi.

Maestro accompagnatore per cori e masterclass, ha condiviso il palco con cantanti come Giò Di Tonno, Fabrizio Voghera, Ilaria Deangelis e Gianmarco Schiaretti (cast di Notre Dame de Paris). È stato insegnante di pianoforte in Associazione Musica Insieme APS ed ha collaborato con l'Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco, diretta dal M° Elena Gallafrio, in qualità di pianista, maestro collaboratore e insegnante preparatore, suonando nei concerti al “Firenze Youth Festival” nel 2022 e al Festival “Summa Cum Laude” di Vienna presso le prestigiose sale da concerto "Musikverein" e "Haydnsaal” nel 2023.