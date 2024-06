La strada provinciale 50 del Colle del Nivolet riapre sino alla Diga del Serrù

Sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, teatro di una suggestiva tappa del Giro d’Italia 2019 con arrivo ai piedi della diga del Serrù, le operazioni di sgombero della neve sono tuttora in corso. La strada è stata liberata sino alla diga del Serrù e sarà riaperta sino al Km 11+550 a partire dalle 8,30 di domani, venerdì 14 giugno. Nel tratto che va dalla diga del Serrù al Km 18+400, e cioè ai 2612 metri del Colle del Nivolet la fresa della Città metropolitana è ancora in azione, per affrontare un manto nevoso consistente e maggiore rispetto alla primavera del 2023. La data della riapertura totale della Provinciale 50 dipenderà dallo stato di avanzamento dei lavori.

Nelle foto, lo stato del manto nevoso e il lavoro del personale e dei mezzi del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino per liberare completamente la strada di alta quota.

È invece prorogata sino a venerdì 21 giugno la chiusura al traffico della Strada Provinciale 51 di Ciconio tra il km 2+954 e il km 3+105 per consentire la realizzazione di un marciapiede e il contestuale allargamento della sede stradale. I percorsi alternativi sono indicati in loco dalla segnaletica.