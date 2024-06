Saluto romano e manganellate al Politecnico occupato, gli studenti: "Basta Polizia nell'Università"

"Il Rettorato ieri ha usato veri e propri eserciti di vigilanza privata e forze della Questura di Torino - hanno raccontato gli studenti - Abbiamo provato a entrare nel Rettorato, da 30 giorni hanno deciso che in quel luogo l'ingresso è vietato solo per certi studenti. La vigilanza privata decide cosa si può o non si può fare. In questi giorni si sono comportati in maniera inaccettabile, minacciando fisicamente e verbalmente, molestando, presentandosi sul luogo di lavoro ubriachi. Ieri hanno deciso di spegnere un fumogeno sulla pelle di una manifestante, ci hanno gettati a terra, minacciati, presi per il collo e al loro interno simpatizzano il neofascismo che esprimono a parole e gesti. Chiediamo che la ditta DES sia rimossa immediatamente dalla vigilanza del Politecnico e che il Rettore prenda posizione su tutto questo. Ieri ci sono state anche ripetute violenze che la Polizia di stato ha fatto dentro al Politecnico. Il loro ruolo è stato accerchiare un nostro compagno massacrandolo di botte per 5 minuti. Richiediamo che la celere non entri mai più all'interno del Politecnico e chiediamo che il Rettore si esprima anche su questo".