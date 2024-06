L’inizio dell’estate a Rivoli si festeggia con la Festa della Musica

L’inizio dell’estate a Rivoli si celebra con la Festa della Musica. La manifestazione, organizzata da TurismOvest e giunta alla sua diciassettesima edizione, è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno (venerdì 21-24, sabato 16,30-24, domenica 16,30-19,30).

Il centro storico ripropone un evento internazionale nato in Francia nel 1982 che oggi coinvolge contemporaneamente numerose città anche in Italia con una rete che vedrà migliaia di concerti in tutta la Penisola. Rivoli partecipa così alla grande festa popolare gratuita per celebrare il solstizio d’estate: un appuntamento aperto a tutti i generi musicali, con artisti e musicisti professionisti, amatori e appassionati che daranno vita a concerti ed esibizioni nelle vie e nelle piazze della città. L’invito è quello ad uscire di casa e lasciarsi coinvolgere dai circa 60 iniziative in programma.

Da venerdì 21 si entra nel vivo della Festa. Tanti gli appuntamenti che coinvolgeranno molte zone della città e - novità di quest’anno - anche piazza San Rocco e alcuni nuovi punti in via Fratelli Piol, Casa Capello, piazza Cavallero, Galleria Vart. L’evento si aprirà il venerdì sera con la presentazione in Piazza Martiri della Libertà e le esibizioni della Banda Musicale Città di Orbassano e della Filarmonica San Marco di Buttigliera Alta.

Tra chi salirà sul palco ci saranno anche artisti locali che potranno esibirsi per un momento di festa, così come faranno molte associazioni e scuole di musica del territorio: tra queste venerdì sera piazza Marinai d’Italia ospiterà l’Upstage Music Lab Aps di Grugliasco mentre domenica pomeriggio in piazza Portici ci sarà Musicavanguardia di Rivoli e in piazza Matteotti Musica Concorde di Rivoli. Da segnalare gli spettacoli di danza del sabato sera: in piazza Martiri della Libertà sabato dalle 18,30 presenti il Rivoli Ballet e il tango di Riccardo Giustetto ed Eugenia Ricci mentre l’esterno di Villa Cane d’Ussol ospiterà il Gruppo Storico Nobiltà Sabauda di Rivoli con un viaggio nel 1700 per tutti i partecipanti.

Piazza San Rocco sarà la piazza della solidarietà, della sensibilizzazione e della cultura dell’inclusione con la suggestiva esibizione, venerdì sera, degli allievi “Special Angels” e a seguire la presentazione del libro di Virginia Di Carlo “Voglio essere felice adesso!”. Sabato sera è in programma un concerto rock e saranno presenti associazioni del territorio con la mostra sui 30 anni dei Dragoni Rossi di S.A.R. di Rivoli, inoltre stand, balli, intrattenimento e presentazione del progetto socio sanitario ed educativo della Cooperativa sociale Area 51.

Spazio come sempre a tanti generi differenti: venerdì alle 21,30 in via Piol si potrà ascoltare il gospel della Tee Dee Band, il Coro Alpino di Rivoli si esibirà invece il sabato alle 21 in via Piol mentre prima, alle 18, Antonino Cerrone ci farà sentire lo swing.

Se la Festa è principalmente musica, in realtà l’appuntamento rivolese è, da sempre, anche tanto altro con alcune presentazioni di libri presso la libreria di via Piol e le poesie di Antonia Petrone con accompagnamento dell’arpa di Katia Zunino, domenica pomeriggio, sotto il suggestivo portico della Casa del Conte Verde. Non mancheranno locali aperti con dehors nel centro storico e qualche stand, per stuzzicare e bere, in piazza Martiri e in piazza San Rocco.

Infine, si potrà salire a bordo del trenino Rivolzonzo per il giro turistico della città mentre i bambini potranno divertirsi sui gonfiabili e sui tappeti elastici in piazza I Portici.

Il programma della Festa coinvolge anche la vicina Buttigliera Alta: domenica 23 giugno la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso ospiterà stand di libri e presentazioni autori, l’esposizione di quadri e un laboratorio per bambini oltre ad un laboratorio di tè su prenotazione (info: 331/8760678 - 338/9797175); punto ristoro a cura della Pro Loco. Possibili inoltre visite guidate alla Precettoria (Info: 011/9367450, da mercoledì a domenica; ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it)

Ma la Festa della Musica è solo l’inizio di un’estate di eventi.

Il mese di luglio si aprirà con l’evento di sabato 6, alle 21, nel piazzale Mafalda di Savoia: una serata omaggio dedicata alla grande musica d’autore del maestro Ennio Morricone con la Filarmonica di San Marco di Buttigliera Alta impreziosita dalla scuola Kaast asd di Rivoli che farà scatenare il pubblico con le canzoni di Raffaella Carrà.

Dal weekend successivo spazio a serate di shopping, musica, ballo e divertimento nel centro storico e nei diversi quartieri di Rivoli per intrattenere i turisti e chi rimane in città.