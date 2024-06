“Ri.Mo. –Rimettiamoci in Moto” al via a Chivasso con i corsi di pilates e ballo

Hanno preso il via in questi giorni le attività di “Ri.Mo. – Rimettiamoci in Moto”, progetto presentato dal Comune di Chivasso e cofinanziato dalla Regione Piemonte per la realizzazione di interventi ed iniziative connessi all’attuazione del Piano per l’invecchiamento attivo, che si prefigura l’obiettivo di sostenere e promuovere la salute attraverso l’adozione di stili di vita sani, stimolare l’attività fisica e contrastare la sedentarietà.

Tutte le attività proposte sono a titolo gratuito per gli Over 65. Insieme ai partner ASD Hope Running Onlus e associazione NEMO-In.Forma.Citt@ ETS, il Comune di Chivasso intende favorire la socializzazione degli Over 65, il loro accesso a servizi ricreativi e sportivi, il miglioramento dell’interazione con l’ambiente sociale e i rapporti intergenerazionali. La scelta di collaborare con queste due associazioni, partner del progetto “Ri.Mo.”, è motivata dal loro impegno nel promuovere la salute e il benessere della popolazione, soprattutto delle persone più fragili.

Presso il Centro d’incontro comunale “Felice Donato” di via Paleologi 25 a Chivasso hanno preso il via le prime due attività: il corso di pilates base tenuto dall’istruttrice Federica Ravot, tutti i mercoledì dalle ore 15,30 alle 16,30, e il corso di ballo con la maestra Franca Bergoglio, tutti i giovedì dalle ore 15,00 alle 16,30.

Nei prossimi mesi inizieranno tutte le altre attività del progetto “Ri.Mo. – Rimettiamoci in Moto”, che termineranno nel mese di marzo 2025: corso di ginnastica dolce, uscite di trekking leggero, incontri sulla musicoterapia e sulla prevenzione. Per iscrizioni o informazioni ci si può recare al Centro d’incontro comunale “Felice Donato” di via Paleologi 25 (tel. 011 910 1358; mail associazione.nemo@gmail.com) o nella sede della ASD Hope Running Onlus di corso Galileo Ferraris 60 (tel. 371 517 2531; mail info@hoperunning.it).