Ad Alpignano tutto pronto per l'edizione 2024 della Festa della Musica

Alpignano sarà una delle 500 città italiane in cui si svolgerà la Festa della Musica 2024, evento promosso in tutta Europa e in Italia patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno il 21 giugno in tutte le città, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Il luogo principale scelto per Alpignano dalla Pro Loco è la centrale Piazza Caduti, dove in uno scenario suggestivo e storico sarà allestito il palco per ospitare gli spettacoli musicali dal 21 al 23 giugno.

Alcuni concerti del 22 giugno si svolgeranno invece nell’area di piazza 8 Marzo al mattino e nell’area di piazza Vittorio Veneto accanto alla gelateria Via Mazzini al pomeriggio. Venerdì 21 giugno la festa si apre alle ore 21.00 con l’ormai tradizionale concerto della "Società Filarmonica di Alpignano" in piazza Caduti. Sabato 22 giugno la Pro Loco lancia per la prima volta “Una Città per cantare”: fai emergere il tuo talento: esci di casa, scendi in strada, suona e canta il 22 giugno! È stato un invito alla partecipazione spontanea e all'espressione gratuita per tutti i musicisti e i cantanti di Alpignano, sia professionisti che amatori o principianti, sia solisti che in gruppo.

L’invito è stato raccolto dalla scuola di musica “Nuova Musica Più” e da alcuni cantanti giovani e meno giovani. Dalle 10.00 alle 12.00, nell’area centrale del mercato di piazza 8 Marzo, i giovani allievi della scuola di musica si esibiranno per tutti i cittadini alpignanesi. Al pomeriggio, vicino alla gelateria Via Mazzini, dalle 15.30 alle 18.30, si esibiranno invece le Charlie’s Angels, Stex, Felice, Carola e Morgana.

Sempre sabato pomeriggio parte in piazza Caduti la seconda edizione di “Contest Live Alpignano” con la partecipazione di 22 cantanti solisti di età̀ compresa tra i 14 e i 55 anni che proporranno cover o arrangiamenti di canzoni edite. Al vincitore del contest verrà offerta dalla etichetta musicale THE PALMA MUSIC la sponsorizzazione di un brano inedito. La giuria del contest sarà presieduta da Aleandro Baldi, vincitore del Festival di Sanremo nel 1994, ospite d’onore della serata. Nella giuria ci saranno anche Federico Zappino (vocal coach), Vincenzo Torelli (compositore), Elena Selvatico (insegnante di musica) e Franco Da Ronco (maestro di musica).

Prima della finale del contest, dalle 18.00 alle 21.30, saliranno sul palco di piazza Caduti i “Dissonanti”, “Roma”, le “Corde Vocali” e i “Latin Boys”. Ospiti della serata durante la finale del contest saranno Simo’s Songs e Hoshi. Domenica 23 giugno ci sarà musica in piazza Caduti dalle 16.00 alle 24.00 con “Otto band per Otto ore”. Si esibiranno i Rocket Ages, Zero in condotta, The Falafellas, i Fly Notes, i FairLightes, Susanna Rock Band, Sensounico Band, i Rebels Strings.

Saranno i Susanna Rock Band a chiudere la serata e per Alpignano sarà un onore visto che poi loro voleranno a Bari dove il 30 giugno apriranno il concerto live di Vasco Rossi. Nelle giornate del 22 e 23 giugno sarà prevista la presenza di servizio ristorazione con “Cibo di strada” in piazza Caduti.

L’accesso a tutti gli eventi è libero e gratuito.