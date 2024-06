Laboratori per stimolare la creatività La festa per i 30 anni di Burattinarte non è solo spettacoli

In occasione del suo trentennale Burattinarte ha organizzato una straordinaria festa, in cui la creatività sarà la vera protagonista. E quella del pubblico avrà un ruolo di primo piano. Bambini e adulti potranno sperimentare il gioco con i materiali e l’arte della trasformazione arrivando a creare pupazzi giganti, marionette e burattini con i materiali più impensati e improbabili.

«Abbiamo sempre creduto nel coinvolgimento del pubblico e nell’enorme potenziale creativo della gente», raccontano i direttori artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno. «Per questo vogliamo coinvolgere tutti: bambini e genitori, fratelli maggiori, nonni, zii e anche adulti senza bambini al seguito ma che hanno voglia di giocare. Ci saranno laboratori per creare marionette e burattini con verdura e frutta, oppure per creare pupazzi giganti, personalizzati secondo il proprio estro. Colori, forme e materiali saranno da decidere in libertà, in una sorta di sfida giocosa per superare l’immaginabile».

Durante i 4 magici giorni della Festa di Burattinarte, uno dei laboratori più curiosi sarà quello proposto dalla compagnia Il Cerchio Tondo, intitolato Teste di Stagione. In programma il 27 giugno, dalle 17 alle 18.30, Teste di Stagione insegnerà a guardare la realtà con altri occhi e a non fermarsi alle apparenze. In questo modo da verdura e frutta nasceranno burattini e marionette! Zucchine, meloni, carote, pesche, cetrioli, albicocche, melanzane, cipolle e aglio salteranno dal banco del verduriere al tavolo della creatività dare vita a personaggi originali e straordinari, in un'esperienza che lascerà tutti a bocca aperta!

«Ma le sorprese non finiscono qui!» assicurano Giri e Conterno. «La Compagnia Teatro del Corvo coinvolgerà famiglie, bambini e adulti in tre laboratori chiamati Pu-pazzo mondo. Gli appuntamenti saranno il 28 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e il 29 giugno, dalle 10 alle 12. Durante ogni laboratorio si potranno creare giganteschi pupazzi da portare in processione per le strade del centro storico di Alba in occasione della Pu-pazza parata, dalle 18 alle 19 di sabato 29 giugno. Non serve una particolare abilità, solo voglia di giocare a decorare unendo colori materiali e un generoso pizzico di follia. Lo stile si ispira agli iconici spettacoli del Bread & Puppet Theatre con cui gli artisti del Teatro del Corvo hanno a lungo lavorato. Immaginatevi camminare tra le strade illuminate, circondati da pupazzi giganti, con scene e personaggi che prendono vita. Un'esperienza magica che farà sentire il pubblico parte di un mondo incantato».

E non è ancora tutto! La compagnia Il Cerchio Tondo proporrà una serie di giochi originali chiamati Guixot de ocho. In esclusiva per l’Italia, arriveranno ad Alba una serie di installazioni realizzate con materiali di recupero dal maestro catalano Joan Rovira. Biciclette, molle, ruote, pentole, mobili, imbuti, reti di materassi si trasformeranno in rompicapo e prove di abilità da sperimentare da soli o in compagnia. Questi giochi saranno accessibili gratuitamente nel cortile della Maddalena, dalle 18 alle 21, dal 27 al 30 giugno. Sarà l'occasione perfetta per sfidare gli amici e la famiglia in divertenti competizioni, risvegliando spirito di avventura e tante risate.

I Direttori artistici concludono ricordando: «Tutte le attività laboratoriali di Burattinarte sono gratuite, ma è necessario prenotare il posto. Potete prenotare i laboratori inviando una richiesta alla biblioteca civica di Alba tramite il sito www.bibliotecacivicadialba.eventbrite.com. Non perdete l'opportunità di vivere un'esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia e partecipare attivamente al trentennale di Burattinarte! Sarà memorabile: vi aspettiamo ad Alba!

SOSTENITORI E PARTNER

Da 30 edizioni molti enti hanno sostenuto Burattinarte, permettendo che l’incantesimo del teatro portasse felicità a tante persone. Vorremmo ringraziare, per questa 30ª edizione: Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Alba, Banca d'Alba, Comune di Bra, Comune di Guarene, Comune di Grinzane Cavour, Comune di Novello, Comune di Piobesi d'Alba, Comune di Murazzano, Comune di Castagnito, Circolo Cinema Vekkio, Associazione Anforianus e Comune di Santa Vittoria d'Alba, Comitato Quartiere Scaparoni, Associazione Nel Viale, Ottica Sipario. E, ancora, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per il patrocinio, e Radio Alba per la media partnership.