Ritmika, un successo per diecimila persone a Moncalieri

Dal 12 al 15 giugno, sul palco allestito al PalaExpo di Moncalieri davanti a circa 10mila spettatori si sono alternati sul palco Colapesce Dimartino e Marco Castello ; Emma per la prima data del suo tour estivo e Claudym ; Ariete e Giøve e, infine, i 3 finalisti di Ritmika Talent, la prima edizione del contest musicale per giovani artisti emergenti: Rott, MONS e Frenesi. Il primo classificato, Rott, ha vinto il Premio Iren di 1.000 euro. Il Premio Città di Moncalieri di 500 euro è stato assegnato ai Frenesi, i Wet invece hanno vinto il Premio social Moncalieri Giovane di 250 euro da spendere in adv social per promuovere la propria pagina.

La soddisfazione di Davide Guida e Fondazione Reverse

"L’edizione 2024 di Ritmika è stata un successo, anche grazie alle tante novità che abbiamo voluto aggiungere quest’anno – afferma Davide Guida, vicesindaco e Assessore alle Politiche per i Giovani di Moncalieri – Il Festival musicale di Moncalieri ha aperto la stagione estiva degli eventi in città, coinvolgendo un grande pubblico di tutte le età e da tutta la provincia, con tanti giovani protagonisti attraverso il Ritmika Staff e Moncalieri Giovane, insieme al nuovo Talent per artisti emergenti. Il PalaExpo di Moncalieri ha accolto migliaia di persone unite dalla musica, ma non solo, per vivere un’esperienza unica".

"Quest’anno siamo partiti con una novità importante che è stata una scommessa – aggiungono Alessio e Fabio Boasi di Fondazione Reverse, direzione artistica e organizzativa di Ritmika - Abbiamo cambiato le date del festival, da settembre a giugno, e la risposta del pubblico è stata una conferma dell’intuizione avuta. Ritmika è diventato il festival di apertura della stagione musicale in Piemonte e si conferma sempre più come il primo spazio performativo per musicisti italiani affermati e gruppi emergenti".