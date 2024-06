I neo18enni di Grugliasco protagonisti in Consiglio comunale

Giovedì 20 giugno, alle 17.30, in sala consiliare “Sandro Pertini”, al 1° piano del Municipio di Grugliasco, in piazza Matteotti 50, l'Amministrazione comunale, festeggerà i neo 18enni consegnando loro una copia della Costituzione e un omaggio per l'evento estivo R-Estate al parco Porporati che si svolgerà a Grugliasco, dal 14 giugno al 3 agosto.