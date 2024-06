Dall'albero di Natale alla spiaggia è un attimo, Galup presenta il dolce estivo: "Il panettone d'amare"

Lo storico marchio Galup pensa a un panettone per tutto l'anno: " Il panettone d'Amare" . Grazie ad una rivisitazione della tradizionale ricetta, con l'aggiunta di un tocco estivo tra gli ingredienti, il dolce tipico delle festività natalizie entra nelle spiagge italiane. L'idea firmata Galup propone tre nuove varianti del panettone: Limone e basilico, yougurt e pesche candite e il panettone ai frutti tropicali.

L'iniziativa unisce tradizione e innovazione nel mondo della pasticceria, proponendo un prodotto composto da ingredienti davvero innovativi per un panettone. La farina, il lievito madre, le uova fresche e il burro vengono impastati e lievitati lentamente per 40 ore, garantendo un risultato finale davvero unico.

" Offriamo sempre prodotti con ingredienti di primissima qualità, quest'anno sono tre le ricette che abbiamo lanciato, ma tra queste la vera novità è sicuramente il panettone yougurt e pesche candite - spiega la responsabile marketing di Galup Elisa Meretaur - Il gioco che presentiamo al pubblico è il panettone d'amare per un galup che vuol dire goloso e non solo Natale, ma che vuole essere presente tutto l'anno ".

Ed è proprio tra gli ingredienti che si trova la grande novità del Panettone d'Amare, infatti per quest’anno è nata un'importante collaborazione tra Galup e il gruppo Inalpi, quest'ultima fornitrice dello yogurt avvolgente presente in uno dei tre panettoni proposti. "L'ingrediente realizzato da Inalpi è interamente senza lattosio, un aspetto importante soprattutto per gli intolleranti al latte, una condizione che interessa circa il 50% degli italiani".

"Abbiamo una buona collaborazione con Galup perché siamo produttori e espressione nazionale degli ingredienti per l'industria dolciaria - commenta il responsabile marketing di Inalpi Matteo Torchio - Galup è una bella storia italiana e siamo orgogliosi di essere loro fornitori sul burro, e da oggi anche con lo yogurt avvolgente, un prodotto che abbiamo lanciato lo scorso gennaio e che ha da subito riscontrato un notevole successo. Provars i nostri panettoni sarà sicuramente un'esperienza golosa e molto sorridente".