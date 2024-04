Da negozi ad appartamenti, via Chiesa della Salute fa i conti con i tempi che cambiano

Da negozi ad appartamenti. Un fenomeno che va avanti da tempo, normale evoluzione dei tempi che cambiano soprattutto nel mercato immobiliare. Succede così che all’incrocio di via Boccardo, lì dove per decenni ha resistito il negozio di calzature Bergadano, ora sorgeranno degli appartamenti.



In questi giorni sono stati completati i lavori di adattamento dello stabile che, per altro, versava in condizioni non ottimali da quando il negozio, vero e proprio riferimento per gli abitanti del quartiere Borgo Vittoria, aveva chiuso i battenti.



"Che effetto strano che fa ed è sicuramente lo stesso effetto che fa a molte delle persone che vivono da anni in Borgo Vittoria - commenta la coordinatrice in commissione attività produttive presso la Circoscrizione 5 Carmela Ventra - in questo angolo per moltissimi anni, c'è stato il negozio di calzature Bergadano. Anche il primo piano era adibito a negozio, collegato da una scala interna. I tempi cambiano e diventano alloggi.

Fortunatamente stanno ultimando i lavori di ristrutturazione esterna e finalmente questo scorcio di via, può tornare ad essere decoroso.”



Se da un lato il cambio da esercizio ad alloggio garantisce il decoro dall’altra c’è la presa di coscienza, da parte dei molti commercianti che operano in quest’area, che i tempi cambiano, ma che comunque restano gli sforzi di chi tira su la serranda ogni mattina per mantenere il proprio ‘presidio’, in presenza, nel quartiere.



"Via Chiesa della Salute - è il commento sotto il post di Ventra nei giorni scorsi dell’imprenditore Riccardo Vedani, titolare di un negozio in via Colautti - deve tornare ad essere quello che era un tempo, la via di maggiore passaggio ed il cuore del borgo . La sua rinascita darebbe un fortissimo impulso all’ intera economia del quartiere.”



"Ho scelto di lavorare in questa zona - sostiene Vedani - e continuo a rimanerci per scelta personale, convinto che la situazione possa migliorare. Vorrei non dovermi pentire delle mie convinzioni e farò del mio meglio per valorizzare il più possibile l’isolato e suoi dintorni di mia competenza, invitando tutti i commercianti del quartiere ad animarsi, a non aspettare l’intervento o gli aiuti di qualcuno, a tirarsi su le maniche e sorridere sempre, restare uniti, solidali e propositivi. Solo in questo modo potremo riportare via chiesa e l’intero borgo agli splendori di un tempo.”



Restando in tema commercio, sempre in questa zona, tra via Boccardo e via Chiesa della Salute, nei giorni scorsi ha aperto il negozio “Clore Outlet”, lì dove un tempo c’era il negozio Original Marines.