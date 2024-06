il Circolo dei lettori si sposta sul fiume: la rassegna di incontri alla Terrazza Canottieri Armida

La Fondazione Circolo dei lettori torna al fiume per l’estate. Anche quest’anno il Circolo dei lettori si sposta alla Terrazza del Circolo Canottieri Armida nel cuore del Valentino con tre incontri per riflettere sul presente a partire dalle grandi questioni che riguardano ognuno di noi e cercare di capire meglio il mondo in cui viviamo. Sfide è il nome del ciclo estivo, realizzato in collaborazione con il giornale online Open, che dalle sponde torinesi del Po invita a riflettere sulle evoluzioni delle guerre, sulle prossime elezioni americane, sul rapporto tra propaganda e disinformazione, sulla crisi della sanità pubblica. A partire dal 26 giugno, per i successivi due mercoledì, i giornalisti e le giornaliste insieme al pubblico affronteranno alcune delle grandi questioni critiche della contemporaneità.

Si inizia con l’incontro tra il vicedirettore di Open David Puente e il giornalista Massimo Ferraro che si interrogano sul ruolo che hanno giocato la propaganda e la disinformazione nelle recenti elezioni europee e su quello che giocheranno nelle prossime elezioni americane. Il secondo appuntamento è con Dario Fabbri, direttore di Domino, e il giornalista Simone Disegni che ragionano sulle cause del riaffiorare delle guerre e ne ipotizzano possibili evoluzioni. Il terzo e ultimo episodio del programma estivo della Fondazione Circolo dei lettori vede Mariangela Pira, vicedirettrice della rivista Eco, con Gianluca Brambilla, giornalista di Open, che dialogano insieme a proposito della grave crisi della sanità pubblica italiana, vittima di anni di politiche miopi e ripetuti tagli da parte di governi di ogni colore politico.

Sfide si prospetta come un’occasione per la cittadinanza torinese per riflettere sulla contemporaneità grazie a spunti e osservazioni di esperti ed esperte, sulle sponde del fiume più lungo d’Italia.