Mosca di Marina Arienzale: ecco il secondo manifesto “Camouflage” di Opera Viva Barriera di Milano

Un insetto si poggia, inerte, su una grande distesa arancione. È Mosca di Marina Arienzale il secondo manifesto “Camouflage” di Opera Viva Barriera di Milano, il progetto di arte urbana su pre-esistente di Alessandro Bulgini che dal 2015 ospita più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico per le affissioni di 6x3 metri in Barriera di Milano.

Le apparizioni della mosca nella storia sono numerosissime. Dalle arti visive a partire da Giotto fino a Damien Hirst, come un topos letterario, ritrovandosi in numerosi scritti da Luciano di Samosata, Omero, Pirandello fino a Kafka e Golding e anche nel cinema dove ricorre come contraltare del perfezionismo, dell’edonismo e dell’individualità della società odierna, ad esempio nell’omonima opera del regista David Cronenberg, “The fly”, appunto, “La mosca”. Mosca è un sostantivo ma anche un nome proprio, mosca è un simbolo che attraversa i secoli, un monito cristiano, un virtuosismo pittorico, uno scherzo illusionistico, elemento di nature morte e vanitas, comunica fastidio e ostinazione e stimola il nostro lato più oscuro. La mosca è associata al negativo, alla distruzione, al male: si pensi a Belzebù, demone biblico il cui nome, in ebraico, significa “signore delle mosche”.