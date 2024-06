All'osteria Rabezzana di Torino arriva il pop al femminile con Erase&Rewind

Erase&Rewind, il gruppo musicale attivo dal 2018, ha un repertorio basato sulla storia recente della musica pop e rock internazionale al femminile: da Tina Turner ad Anastacia, Lady Gaga, Amy Winehouse, Anouk e Patty Smith, dagli anni ’70 ad oggi.

Leader e vocalist: Daniela Martinuzzi, dotata di notevole estensione vocale (mezzosoprano) già vincitrice di concorsi per voci nuove. Alla chitarra Giorgio Criscione, con numerose collaborazioni già dagli anni ’70 in ambito rock e pop internazionale. Al pianoforte e tastiere Willy Sicora, attivo già dagli anni ’60 sia con un suo repertorio come pianista solista e sia in varie formazioni dall’hard rock progressive al blues. Al basso elettrico Ivan Possamai, attivo dagli anni ’80 con collaborazioni in gruppi rock e pop anche italiano (tribute band dei Nomadi). Alla batteria Davide Chiavicatti, attivo dagli anni ’80 con numerose collaborazioni in ambito rock, pop e hard rock progressive.

Special guest: Danilo Pala al sax contralto, insegnante al Centro Jazz di Torino e noto nel panorama del jazz nazionale.

Alcuni titoli in repertorio: Because the night (Patty Smith/Bruce Springsteen), Don’t speak (Gwen Stefani), Nobody’s wife (Anouk), Back to black/Valerie (Amy Winehouse), Left outside alone (Anastacia), Smooth operator (Sade), Always remember us this way/Million reasons (Lady Gaga), Glitter&gold/Nothing real but love (Rebecca Ferguson), Sweet dreams (Annie Lennox), Pièce of my heart (Janis Joplin), Secret (Madonna).

Il concerto fa parte del programma della 24esima Festa Europea della Musica di Torino, coordinata dalla A.T. Pro Loco Torino sotto l’egida della Festa della Musica Nazionale promossa dal Ministero della Cultura.

Ora di inizio: 21.30

Ingresso:

15 euro (con calice di vino e dolce) – 10 euro (prezzo riservato a chi cena)

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

Info e prenotazioni

Web: www.osteriarabezzana.it