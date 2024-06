All’Osteria Rabezzana di Torino il concerto di musica caraibica con Ritmo Diferente

Italia e Cuba insieme nel gruppo “Ritmo Diferente” che nasce dalla passione per la musica caraibica. I generi suonati - son, bolero, salsa, cha cha cha e bachata – servono a ripercorrere le epoche che hanno caratterizzato questo genere di musica. In programma i grandi classici di Cuba e Puerto Rico e le più recenti contaminazioni di New York.

FORMAZIONE

Nelson Patricio Diaz, piano

Yoris Beltran, voce

Pierpaolo Prospero, basso

Gigi Baldoin, tromba

Aldo Mastrangeli, chitarra

Giuseppe Coriolani, percussioni

Ora di inizio: 21.30

Ingresso:

15 euro (con calice di vino e dolce) – 10 euro (prezzo riservato a chi cena)

Possibilità di cenare prima del concerto con il menù alla carta

