La malattia parodontale: cos’è? Ce lo spiega il Dott. Paolo Simonazzi, odontoiatra di Unica Clinica Dentale

Nel mondo della salute dentale, la parodontologia emerge come una disciplina fondamentale per il mantenimento di un sorriso sano e una salute generale ottimale. Abbiamo avuto il privilegio di esplorare questo campo con il Dott. Paolo Simonazzi, medico odontoiatra e Direttore Sanitario dello studio Unica Clinica Dentale di Cuneo, per scoprire come questa branca dell'odontoiatria possa influenzare positivamente la nostra vita.

La parodontologia si concentra sui tessuti che supportano i denti, inclusi gengive, osso alveolare, legamento parodontale e cemento radicolare. Secondo il Dott. Simonazzi, la salute di questi tessuti è fondamentale per mantenere i denti in salute.

Le principali malattie parodontali, come la gengivite e la parodontite, possono compromettere la stabilità dei denti e influenzare la salute generale. La gengivite, caratterizzata da infiammazione, arrossamento e sanguinamento gengivale, se trascurata, può evolvere in parodontite, portando alla perdita ossea e alla possibile perdita di denti.

I fattori di rischio per lo sviluppo di malattie parodontali sono molteplici, spaziando dalla scarsa igiene orale al fumo, dal diabete non controllato allo stress. Tuttavia, con una corretta prevenzione e una gestione tempestiva, è possibile ridurre significativamente il rischio di sviluppare queste patologie.

Fortunatamente, ci sono diversi trattamenti disponibili per le malattie parodontali, afferma il Dott. Simonazzi. Il principale è il trattamento di igiene orale, la quale deve essere eseguita in modo molto scrupoloso e accompagnata dalla sensibilizzazione del paziente. È molto importante, inoltre, che il paziente collabori con il professionista che lo cura, in modo tale da svolgere tutte quelle procedure domiciliari volte al mantenimento di una corretta igiene orale che sono indispensabili per la riuscita della terapia.

Una delle chiavi del successo nella gestione delle malattie parodontali è intervenire precocemente. Trattare la gengivite prima che evolva in parodontite può prevenire danni permanenti ai tessuti di supporto dei denti e preservare la salute generale del paziente.

Infine, il Dott. Simonazzi offre preziosi consigli per mantenere una buona salute parodontale. Una rigorosa igiene orale, visite dentali regolari e una corretta alimentazione sono fondamentali per preservare la salute dei tessuti parodontali e garantire un sorriso sano e gradevole per tutta la vita.

Investire nella salute dentale è un passo essenziale per una vita sana. Grazie alla parodontologia e all'attenzione dei professionisti di Unica Clinica Dentale, potrai godere di una migliore qualità della vita e di un sorriso che riflette salute e felicità.

