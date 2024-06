Ivrea, l'estate porta con sé la nuova navetta Unesco verso il Parco dei 5 laghi

Il circolare fermerà a tutte le fermate di Gtt comprese nel seguente percorso: Stazione di Ivrea (lato Corso Nigra) - Via di Vittorio - Via Jervis - Rotonda di Banchette - Stazione di Ivrea - Corso Nigra - Lungo Dora - Corso Massimo d'Azeglio - Via Cascinette - Via San Michele - Chiaverano La Bacciana- Panoramica lago Sirio - Mercato - Via Circonvallazione- Via Garibaldi - Stazione di Ivrea