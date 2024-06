Filippo Fonsatti confermato per la terza volta alla Presidenza di Fondazione P.L.A.TEA

Filippo Fonsatti è stato confermato per la terza volta alla Presidenza della Fondazione per l’Arte Teatrale – P.L.A.TEA, l’organismo di rappresentanza dei 24 Teatri Nazionali e dei Teatri di Rilevante Interesse Culturale, aderente all’AGIS.

La decisione è stata presa durante l'Assemblea dei soci, riunitasi nel pomeriggio del 26 giugno a Roma, dove tutti i membri presenti hanno votato all'unanimità per la riconferma del direttore del Teatro Stabile di Torino. L’Assemblea ha confermato nei ruoli di Vicepresidenti Paola Donati e Walter Zambaldi, riconosciuti entrambi per il loro impegno e la loro dedizione nel campo teatrale. Sono stati nominati anche i Componenti dell’Ufficio di Presidenza: Roberto Andò, Fiorenzo Grassi, Pamela Villoresi.

"Sono profondamente onorato per la fiducia rinnovata che mi è stata accordata, così come a tutti coloro che mi hanno affiancato in questi anni nello svolgimento di questa delicata missione", ha dichiarato il presidente Filippo Fonsatti. "Questa conferma non è solo un attestato di stima personale, ma un riconoscimento collettivo al grande impegno e alla dedizione di tutta la nostra squadra. Gli anni che ci siamo lasciati alle spalle sono stati particolarmente difficili a causa della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento. Abbiamo lottato, ci siamo ingegnati e abbiamo resistito. Oggi possiamo dire che il Teatro in Italia ha ristabilito i livelli storici di produttività e partecipazione e registra numeri significativi che possono ancora crescere e noi lavoreremo affinché vi siano tutte le condizioni favorevoli per questo rilancio”.

Con queste elezioni, la Fondazione P.L.A.TEA rafforza ulteriormente il suo impegno nel promuovere la cultura teatrale in Italia, confermandosi come un punto di riferimento per i Teatri Nazionali e di Rilevante Interesse Culturale.

Filippo Fonsatti ha conseguito la laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Torino, il diploma in Contrabbasso presso il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi e un Master in Business Administration. Dopo una breve ma intensa carriera musicale, durante la quale ha avuto l'onore di essere diretto da Claudio Abbado, Fonsatti ha intrapreso la carriera di operatore e organizzatore culturale. Per molti anni ha lavorato al Teatro Regio di Torino, inizialmente come assistente del direttore artistico, poi del sovrintendente, successivamente come direttore artistico e di produzione del Piccolo Regio, e infine come responsabile dell’Area Formazione e Ricerca.

Nel 2008 è stato nominato Direttore Esecutivo del Teatro Stabile di Torino, e dal 2015 ne ricopre il ruolo di Direttore. È Presidente di Platea dal 2015 e Vicepresidente di AGIS dal 2022.