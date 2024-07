Gli Interior Designer che tutti dovrebbero conoscere

Oltre ai nomi degli architetti e dei designer storici più famosi, come Le Corbusier e Gio Ponti, ce ne sono altri meno noti al grande pubblico, ma che stanno esercitando una grande influenza sul mercato del design contemporaneo.

In questo articolo, esploreremo dieci tra i più rinomati designer d'interni che ogni appassionato dovrebbe conoscere: dai vincitori del Compasso d'Oro ai collaboratori con i maggiori brand esistenti (come Poltrona Frau, Edra, Artemide o Flos).

1. Philippe Starck

Philippe Starck è uno dei designer attualmente più riconosciuti al mondo. Con una carriera che spazia dagli interni di lusso agli oggetti di uso quotidiano, Starck è noto per la sua visione democratica dell'arte, secondo il motto del "design pour tous".

Un esempio rappresentativo del suo lavoro è la sedia Louis Ghost per Kartell: un unico stampo in policarbonato dall'aspetto barocco e dirompente.

Seguilo se: Cerchi un design innovativo che sfida le convenzioni, anche attraverso l'uso audace di materiali.

2. Paola Navone

Paola Navone è una designer geniale e imprevedibile. Le sue opere sono il frutto di influenze differenti. Il suo approccio all'avanguardia la rende un'artista coraggiosa, in grado di evolversi senza mai ripetersi.

Tra le numerose creazioni, non si può non menzionare la Poltroncina Gray 26 di Gervasoni nella versione bianca con bordini neri, che crea un effetto ottico cartonato davvero originale.

Seguila se: Apprezzi elementi di arredo dallo stile eterogeneo e cool, con chiare influenze a mondi lontani tra loro.

3. Marcel Wanders

Marcel Wanders è un designer olandese noto per il suo approccio eccentrico e giocoso al design. Fondatore dello studio Moooi, Wanders ha collaborato con numerose aziende internazionali, creando pezzi iconici che combinano artigianato tradizionale e tecnologie moderne.

La Poltrona Knotted Chair firmata Cappellini si ispira alle case delle bambole in miniatura per elevarle al livello dell'arte contemporanea.

Seguilo se: Desideri dei prodotti di design dal gusto moderno e alla moda, che non abbiano paura di rompere con i canoni del passato.

4. Patricia Urquiola

Patricia Urquiola è una designer spagnola che ha guadagnato riconoscimento internazionale per i suoi lavori a metà tra ricerca tecnologica e filone umanistico. Alcune delle sue opere sono attualmente esposte nei musei più importanti del mondo: New York, Milano, Parigi, Amsterdam.

Tutti i suoi progetti sono manifestazione di un talento spiccato, ma la Poltrona Husk di B&B Italia rimane impareggiabile in termini di comfort e identità visiva.

Seguila se: Vuoi dei mobili raffinati e chic, ma senza dimenticare l'originalità estetica delle forme.

5. Terry Dwan

Terry Dwan è una designer americana nota per il suo approccio sostenibile e il suo amore per la natura. I suoi progetti integrano materiali naturali e tecniche di costruzione ecocompatibili, creando spazi che sono in armonia con l'ambiente circostante. Dwan ha lavorato su progetti residenziali e commerciali che riflettono una forte sensibilità ecologica.

La Poltrona Maui per Riva 1920 identifica appieno la sua impostazione artistica e la rilevanza assoluta che pone sulla materia prima.

Seguila se: Per te la componente ambientale non va in secondo piano, ma va di pari passo con la ricerca stilistica più di tendenza.

6. Teresa Sapey

Teresa Sapey è una designer italiana conosciuta per il suo uso potente del colore e il suo approccio dinamico al design. I suoi progetti sono vivaci e giocosi, spesso fanno uso di elementi di sorpresa e interazione. Sapey ha lavorato su una vasta gamma di spazi, dai parcheggi ai ristoranti, mostrando un'abilità eclettica di progettazione.

Il Tavolino per esterno Adan di Vondom è un articolo di design inconfondibile e significativo, che colpisce per la particolarità del suo aspetto.

Seguila se: Credi che il colore sia un fattore determinante nel mondo dell'arredo, in grado di rivoluzionare l'aspetto di ogni stanza.

7. Sergio Bicego

Sergio Bicego è un designer italiano noto per il suo approccio innovativo al comfort e alla funzionalità nel design d'interni. Con una carriera che si estende per decenni, i suoi progetti si distinguono per l'attenzione ai dettagli e la capacità di reinventare le linee tradizionali.

Tra i suoi pezzi di design più amati si ricorda il Divano Pixel di Saba, caratterizzato da moduli componibili che permettono di adattarsi perfettamente a ogni spazio.

Seguilo se: Dai priorità al comfort e alla funzionalità: i prodotti di design che cerchi sembrano fatti su misura per i tuoi ambienti.

Ognuno di loro ha un'impronta distintiva che riflette la propria personalità e visione, contribuendo a ridefinire lo sviluppo del design d'interni in un panorama in costante evoluzione.

