La dama dei Castelli del Piemonte 2024: a Pianezza l'evento storico giunto alla quarta edizione

Ritorna a Pianezza, dopo tre anni di assenza, la manifestazione “La Dama dei Castelli del Piemonte”, che quest’anno giunge alla sua quarta edizione. È un concorso regionale che, nelle precedenti edizioni, ha sempre riscosso grande successo di pubblico e forte interesse tra gli appassionati di rievocazioni storiche. Una manifestazione di notevole rilievo storico, culturale e turistico, unica nel suo genere, che può essere inserita tra gli eventi storici più importanti del Piemonte.

Quest’anno l’elezione della “Dama dei Castelli del Piemonte” si terrà sabato 6 luglio alle ore 21 a Pianezza nel sagrato del Santuario di San Pancrazio, la cui facciata risplenderà con una speciale illuminazione notturna per rendere ancora più suggestivo lo scenario dell’evento.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Comune di Pianezza. «Sono invitati a partecipare tutti i Comuni piemontesi che hanno un castello nel proprio patrimonio artistico e culturale – spiega il Sindaco di Pianezza Antonio Castello –. A sfidarsi in questo suggestivo concorso saranno le Dame dei Castelli provenienti da città e paesi di tutto il territorio regionale».

La manifestazione inizierà alle 19.30 con la cena medioevale organizzata dalla Proloco di Pianezza.

Alle 21 i Gruppi Storici con il proprio gonfalone sfileranno in Corteo insieme alle Dame intorno a tutto il sagrato del Santuario. Poi le Dame, accompagnate dal Sindaco del proprio Comune o da un cavaliere in abito d’epoca, si esibiranno in una sfilata sul palco per il concorso, presentando la storia del proprio Castello.

Alle 22.30 ci sarà lo spettacolo di SAND ART a cura dell’artista Stefania Bruno, che ha partecipato alle finali della trasmissione “Tu si que vales” su Canale 5. Attraverso le immagini create con la sabbia su uno schermo gigante, verrà raccontata, in maniera suggestiva ed emozionante, la storia del Marchese di Pianezza Giacinto Simiana che ha vissuto nel Santuario di San Pancrazio e che ha avuto come nuora Giovanna Grimaldi, da cui discende l’attuale Principe Ranieri di Monaco. «Per questo importante legame di parentela, che unisce i Marchesi Simiana agli antenati della famiglia Grimaldi, Pianezza è entrata a fare parte della prestigiosa associazione Siti storici Grimaldi di Monaco» spiega l’Assessore alla Cultura di Pianezza Riccardo Gentile.

Al termine della serata sarà eletta la “Dama dei Castelli del Piemonte 2024”. La giuria dovrà votare non solo la bellezza della Dama, ma il portamento, l’eleganza del costume d’epoca e la coerenza figurativa con il periodo storico relativo al Castello del proprio Comune.

La “Dama dei Castelli del Piemonte 2024” riceverà in premio una corona, che dovrà essere custodita fino alla prossima edizione e poi affidata alla vincitrice successiva. Nel 2021 il Concorso è stato vinto dalla Dama del Castello di Susa.