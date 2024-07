A Grugliasco tutto pronto per la sfilata di moda "Io bella, io vera, io modella"

Sfilata di moda "Io Bella, Io Vera, Io Modella", un evento unico e motivazionale dedicato alla donna in tutte le sue sfaccettature. La sfilata si terrà giovedì 4 luglio alle 21 e vedrà protagoniste non modelle professioniste, ma clienti, amiche le stesse organizzatrici.

Una serata di moda, ispirazione e celebrazione della donna dedicata alla presentazione della Collezione Estate 2024. Una collezione che vuole esaltare la bellezza autentica e la forza delle donne. Ogni capo della collezione è stato pensato per valorizzare la personalità e lo stile di ogni donna, rendendola protagonista della propria bellezza.

L'evento è organizzato in collaborazione con "Se non ora quando", un comitato che si impegna sulla nostra città per combattere le parità di genere e le violenze sulle donne, Pizzi e Capricci e Cuore di Pane. Insieme, vogliono offrire un'esperienza indimenticabile che ispiri e motivi tutte le partecipanti, perché “tutte valiamo, siamo belle e siamo vere!”.