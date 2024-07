Il Rockish Festival torna sul palco Open Air di sPAZIO211

Dopo ka stagione 2024 del format Rockish Night che, a cadenza mensile, ha visto alternarsi i migliori artisti da tutta Italia, torna il Rockish Festival sul palco Open Air di sPAZIO211.

Il Rockish Festival è in arrivo per una terza edizione ancora più esplosiva l' 11 luglio 2024, in una delle cornici urbane alternative più importanti della città, lo Spazio211.

Due palchi, sette Artisti e quattro ore no-stop di musica rock in tutte le sue forme. "Torino Calling" è il sottotitolo di questa edizione: l'adunata della next rock generation torinese.

Tra gli ospiti MELODY FALL, I BOSCHI BRUCIANO, NARRATORE URBANO, XYLEMA, IROSSA, BREATHE ME IN, TRAMONTANA.

Una delle missioni del Rockish Festival è sempre stata quella di offrire una piattaforma alle band emergenti, consentendo loro di esibirsi davanti a un vasto pubblico di appassionati e di affiancare i grandi della scena alternativa. Questa non vuole essere una semplice dichiarazione d'intenti per Pan Music, ma un gesto concreto a supporto della scena Rock locale. A tal proposito, siamo convinti che la line-up di quest'anno incarni alla perfezione quello che è lo spirito della nostra rassegna.

Per info: https://www.spazio211.com/