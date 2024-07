A Raspini il riconoscimento "Donatore 2023" del Banco Alimentare

Consegnato nello stabilimento dell’azienda di Viotto - Scalenghe - nelle mani della presidente Tiziana Raspini, il premio “Donatore 2023” è un riconoscimento assegnato a chi, per costanza nel tempo e generosità, rende possibile la missione di sostegno messa in atto dal Banco Alimentare, a favore delle persone indigenti del Piemonte. Un ringraziamento tangibile per chi, nel corso dell’anno, è stato particolarmente vicino all’organizzazione no profit che, va incontro ai bisogni sempre maggiori di ampie fasce della nostra popolazione