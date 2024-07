Da Comala, al via Paradisi Artificiali: la rassegna cinematografica sul complesso rapporto tra sostanze e società

Una rassegna che esplora il complesso e affascinante rapporto tra sostanze e società, attraverso sei film iconici: dai racconti generazionali di Trainspotting e Christiane F. - Noi ragazzi dello zoo di Berlino, passando per le visioni psichedeliche del distopico A Scanner Darkly e del visionario Enter the Void. Le proiezioni saranno tutte disponibili sia in lingua originale sia doppiate in italiano.

La rassegna è stata organizzata in collaborazione con la sezione di Torino del PIN - Progetto Itinerante Notturno, Spazio Intermedium e Agenda del cinema Torino che si occuperanno delle introduzioni ai film. In particolare questi ultimi, prima delle proiezioni di Requiem for a dream e Spring breakers, proporranno il format Cinetalk creato da Carlo Griseri e Alessandro Amato per approfondire la visione di un film con il pubblico: un momento di avvicinamento alla proiezione del film tra critica e racconto cinefilo, ispirato di volta in volta dalla sinossi e/o dai nomi di chi ha realizzato quel lavoro che offra a chi guarda qualche strumento in più (critico, illustrativo e - perché no - anche nozionistico) per affrontare la visione.

L'iniziativa fa parte del progetto “Mappa mundi” che si inserisce nell'ambito del programma culturale "TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!". Un progetto della Città di Torino, in collaborazione con Fondazione per la Cultura.