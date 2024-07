Campionato: il neopromosso Como per la nuova Juve, subito il Milan a San Siro per il Toro

Campionato: il neopromosso Como per la Juve, per il Toro subito il Milan a San Siro

Svelato il calendario del nuovo campionato, che prenderà il via nel weekend del 17-18 agosto. I campioni d'Italia in carica dell'Inter inizieranno la difesa del titolo contro il Genoa, mentre la nuova Juve di Thiago Motta ospiterà allo Stadium il neopromosso Como. Debutto da brividi per il Toro targato Vanoli, che inizia a San Siro andando ad affrontare il Milan.

Nel weekend successivo per i granata altro ostacolo difficile, con il debutto casalingo contro l'Atalanta, mentre i bianconeri saranno di scena a Verona.

I primi big match e il derby

Primi big match alla terza giornata, nel fine settimana del 1° settembre. Si tratta di Juventus-Roma, Inter-Atalanta e Lazio-Milan. Grande sfida, quindi, alla quinta giornata, in programma il 22 settembre, con il derby della Madonnina tra Inter e Milan a San Siro e Juventus-Napoli all'Allianz Stadium di Torino. Big match anche nell'ottava giornata, in programma il 20 ottobre saranno Juventus-Lazio e Roma-Inter.

Il derby d'Italia tra Inter e Juventus si giocherà alla nona giornata in programma il 27 ottobre. Si giocherà invece in occasione della 12/a giornata, in programma il 10 novembre, il derby della Mole tra Juve e Toro, teatro l'Allianz Stadium. Nello stesso turno altro big match tra Inter e Napoli.

Milan-Juve alla 13esima

Alla 13/a giornata, in programma il 24 novembre, si giocherà Milan-Juventus. Altro big match del turno sarà il derby del sole Napoli-Roma. Milan-Roma e Juventus-Fiorentina saranno invece le partite di cartello della 18/a giornata, in programma il 29 dicembre. Sarà quindi il derby della Capitale tra Roma e Lazio il big match della 19/a giornata, in programma il 5 gennaio e che chiuderà il girone d'andata.

Il secondo derby della Mole tra Toro e Juve si giocherà alla ventesima giornata, la prima di ritorno, in calendario il 12 gennaio 2025 allo stadio Olimpico. La chiusura, il 25 maggio, con Toro-Roma e Venezia-Juve.