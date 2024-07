Sport e solidarietà, ad Avigliana torna la 24 ore benefica di tennis: “Insieme racchettiamo il Parkinson”

“Insieme racchettiamo il Parkinson”: è questo il significativo claim del Trofeo “Dunlop Educational Tennis Parkinson”, 24 ore benefica di tennis nata con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti sulla malattia di Parkinson e all'associazione “Io sono te”, impegnata nel supporto di bambini con malattie rare attraverso lo sport e l'aggregazione.

Il Trofeo solidale

L'evento, giunto alla 4° edizione, si svolgerà dalle 18 di venerdì 5 fino alla stessa ora di sabato 6 luglio presso i campi del centro sportivo Sportland di via Giovanni Suppo 4 ad Avigliana con l'organizzazione di ETP Educational Tennis Parkinson (programma di tennis adattato ideato da Gianni Zullo, ndr) e con il patrocinio dei comuni di Avigliana, Villarbasse e Buttigliera Alta. I partecipanti, tra cui due campioni italiani di tennis in carrozzina, saranno suddivisi in due squadre e successivamente impegnati in una competizione “doppio giallo” con sorteggio casuale delle coppie: ogni iscritto giocherà nell'arco delle 24 ore secondo le proprie disponibilità orarie, contribuendo alla vittoria o alla sconfitta della propria squadra: “Per i nottambuli – annunciano gli organizzatori - spaghettata di mezzanotte, per i mattinieri cappuccino e brioche”.

Premi e non solo

I premi messi a disposizione degli sponsor, tra cui 2 biglietti in tribuna vip per gli Internazionali d'Italia 2025, apparecchiature da massaggio e del dormire, braccialetti, articoli tecnici da tennis, buoni per acquisti vari e gadget, verranno messi in palio attraverso un'estrazione tra tutti i partecipanti. Durante il torneo, i giocatori potranno usufruire di un fisioterapista e di un controllo visivo gratuito a cura dell'Ottica dei Laghi.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: gianni.doctor@yahoo.it e 337273280.