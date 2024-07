Piazza Bengasi, trecento persone in strada per contrastare il dilagare dello spaccio di droga

Circa 300 persone sono scese in piazza per dire no alla droga

Circa trecento tra residenti e commercianti ieri sera sono scesi in strada in piazza Bengasi per dire basta al mercato della droga. Altrettante le firme raccolte in sole due ore. A promuovere l’iniziativa Matteo Rossino, dei Comitati per Torino.





“Sono davvero troppe le segnalazioni che mi sono arrivate in queste settimane sulla disastrosa situazione di degrado e criminalità in piazza Bengasi - ha detto Rossino -, una situazione che sta portando i cittadini all’esasperazione. I negozi rischiano di fallire, gli alloggi hanno perso valore e le famiglie vogliono scappare per non far crescere i propri figli tra i pusher”.





“Sono cresciuto in queste strade, da piccolo venivo a far la spesa al mercato con mio nonno e devo dire di non riconoscerla davvero più - ha aggiunto Rossino -, rischiamo di veder nascere una seconda Barriera di Milano se non si interviene immediatamente per invertire la rotta".