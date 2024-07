Corso di primo soccorso alla Croce di Collegno al centro Bonavero

Nella serata di martedì 9 luglio 2024, alle 21, negli spazi del Centro Bonavero di Savonera, via Boves 8, la Croce di Collegno, in collaborazione con Il Comitato di Quartiere ha organizzato un incontro gratuito, di Primo Soccorso.

La serata formativa di "Pillole di Primo Soccorso", teorico è rivolto alla cittadinanza, con lo scopo di fornire una conoscenza di base del primo soccorso, attraverso lezione in aula, simulazioni e pratica sui manichini. Il tutto spiegato in modo semplice e pratico; dal comportamento da tenere per non commettere errori pericolosi sia per la vittima che per i soccorritori.

Saranno illustrate le tecniche efficaci e sicure praticabili da un soccorritore non esperto (quale il comune cittadino) nel soccorso a una persona vittima di fratture, ferite, ostruzione delle vie aeree, epistassi, ustioni ed altri piccoli e grandi “incidenti” che possono mettere in pericolo la vita di parenti, colleghi o altre persone.

La conoscenza delle pillole di formazione di Primo Soccorso dovrebbe essere patrimonio di tutta la cittadinanza perché tutti potremmo potenzialmente essere vittime di incidenti o trovarci nella situazione di dover portare soccorso al prossimo o verso i propri familiari.

Lo scopo del corso è quello di divulgare gli elementi base per poter, in situazioni di emergenza, intervenire nel modo giusto ma essenzialmente senza arrecare ulteriori danni all’infortunato, permettendogli, anzi, di attendere al meglio il soccorso qualificato.

Si invitano, quindi come già avvenuto nell' edizione precedente, la presenza di molti cittadini, che potranno interagire con i formatori / volontari della Croce di Collegno, a cui va il grazie di tutta la Cittadinanza. U

Quindi appuntamento a martedì sera, 9 luglio al Centro Civico di Savonera, per una serata " alternativa " con interessanti occasioni di approfondimento su diverse tematiche per accrescere la conoscenza e migliorare l’esperienza, attraverso il supporto dei volontari della Croce di Collegno, a cui va ancora sottolineato il particolare ringraziamento per la loro dedizione nella divulgazione sul territorio di queste “pillole “