Rapina ai danni di un pensionato disabile in via Sospello, Atc: "Sicurezza e legalità al primo posto"

“Esprimo la mia più profonda solidarietà agli abitanti di via Sospello, vittime di atti criminosi inaccettabili e allarmanti”. A dichiararlo, il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Emilio Bolla, che aggiunge: “La sicurezza e il benessere dei nostri residenti sono priorità assolute e non possiamo tollerare che episodi di violenza e illegalità mettano a rischio la tranquillità delle nostre comunità. Abbiamo già chiesto, e in parte ottenuto, interventi per il ripristino delle condizioni di legalità e vivibilità nel quartiere, che siamo impegnati a ristrutturare con un investimento importante; il problema non deve assolutamente essere sottovalutato e richiede la massima collaborazione da parte di tutte le istituzioni.

Quest’ultimo grave episodio di rapina ai danni di un pensionato disabile ci ricorda l'urgenza di intervenire con determinazione e prontezza per ripristinare l'ordine. Rivolgo un appello accorato a tutte le istituzioni competenti, affinché si uniscano a noi in uno sforzo concertato per mettere fine a queste situazioni di degrado e criminalità. Sono certo che, con un grande senso di responsabilità, le autorità locali, le forze dell'ordine e le organizzazioni della società civile sapranno rispondere con interventi urgenti e concreti. Chiediamo anche un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nella zona e interventi mirati contro le occupazioni abusive.

Ringrazio tutti coloro che si stanno già impegnando per affrontare queste sfide e assicuro che l'Atc, che con le proprie strutture e, spesso anche con gli amministratori, è presente quotidianamente nel quartiere per seguire l’evoluzione dei lavori, farà tutto il possibile per sostenere gli abitanti di via Sospello e corso Grosseto in questo difficile momento: vogliamo creare ambienti sicuri e dignitosi per tutti i residenti e non ci fermeremo finché non avremo raggiunto questo obiettivo“.