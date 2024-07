Fondamentali per la sopravvivenza di ogni automobilista, i cartelli stradali sono segnali imprescindibili per la sicurezza e la circolazione su strada. Il significato della segnaletica stradale è uno dei primi insegnamenti che ci vengono impartiti a scuola guida. Ed è anche uno di quelli su cui siamo mediamente più preparati. Siamo infatti circondati da indicazioni e cartelli stradali e di conseguenza ne conosciamo il significato prima ancora di conseguire la patente. Pensiamo ad esempio ai segnali stradali sul divieto di accesso, sui limiti di velocità o sull’obbligo di svoltare a destra o a sinistra. Anche se possono sfuggirci i dettagli normativi del Codice della Strada, l’indicazione di massima è facile da comprendere. Anche con alcune modifiche, la stessa segnaletica stradale è utilizzata in decine di altri Paesi d’Europa e del mondo.

Suddivisione della Segnaletica Stradale

Il Codice della Strada mostra in dettaglio tutti i segnali stradali e il loro relativo significato. L’articolo 38 individua 4 categorie che gli utenti della strada devono rispettare:

Segnaletica verticale

Segnaletica orizzontale

Segnaletica luminosa

Segnali e attrezzature complementari

Segnaletica Verticale

Quando si parla di segnaletica stradale verticale, il riferimento va ai classici cartelli piantati per terra, posti in posizione eretta e ben visibile. A caratterizzarli è l’estrema varietà, perché accanto a quelli di indicazione della direzione, che suggeriscono la rotta da seguire, ci sono quelli di:

Pericolo: Di solito triangolari con un vertice verso l’alto, posizionati a 150 metri dall’inizio del pericolo. Esempi sono la curva pericolosa e la strada dissestata.

Prescrizione: Fondamentali per la corretta circolazione stradale, si dividono in:

Segnali di precedenza: Come il triangolo con vertice verso il basso per indicare la precedenza.

Segnali di divieto: Generalmente rotondi con bordo rosso, indicano restrizioni come il divieto di accesso o sorpasso.

Segnali di obbligo: Di forma rotonda con sfondo blu e simbolo bianco, indicano obblighi come svolta a destra o sinistra.

Segnaletica Orizzontale

Per segnaletica stradale orizzontale si intende quella tracciata sulla strada. La sua importanza per la circolazione stradale è pari alla segnaletica verticale in quanto fornisce le prescrizioni da seguire. Alcuni esempi di segnali stradali orizzontali sono:

Strisce di delimitazione degli stalli di sosta

Attraversamenti pedonali

Strisce longitudinali

Attraversamenti ciclabili

Frecce direzionali

Strisce trasversali

Isole di traffico

Segnaletica Luminosa

La segnaletica stradale luminosa è immediatamente riconoscibile per la presenza delle luci che servono per catturare l’attenzione del guidatore. Può essere:

Di indicazione

Di prescrizione

I semafori sono la segnaletica luminosa più nota e possono disciplinare il traffico delle auto o dei pedoni agli incroci stradali, così come la circolazione su una o più corsie. Il Codice della Strada ammette la collocazione temporanea di segnali stradali, anche luminosi, per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità. Un esempio è l’installazione di lanterne semaforiche per il traffico automobilistico in presenza di cantieri temporanei.

Segnali e Attrezzature Complementari

A completamento della segnaletica stradale ci sono i cartelli e le attrezzature complementari. Hanno una funzione ben precisa che è quella di segnalare il tracciato stradale in situazioni di visibilità ridotta o presenza di ostacoli sulla carreggiata. Rientrano nella categoria anche i dispositivi che impediscono la sosta o rallentano la velocità dei veicoli. Questi segnali devono essere mantenuti in perfetta efficienza dagli enti preposti.

Segnali Stradali di Indicazione

I segnali stradali di indicazione sono cartelli informativi che forniscono al conducente informazioni utili per trovare strade, luoghi, servizi e itinerari. In base all'indicazione che offrono, questi cartelli hanno sfondi di colori diversi:

Verde: Autostrade

Blu: Strade extraurbane

Bianco: Strade urbane e strutture ricettive

Giallo: Segnali temporanei di pericolo

Marrone: Località di interesse storico-artistico e turistico

Nero opaco: Zone industriali e commerciali

Arancione: Segnali per scuolabus e taxi

Rosso: Segnali SOS e incidente

Bianco e rosso: Cantieri stradali

Grigio: Segnaletica orizzontale in rifacimento

Conclusione

La comprensione e il rispetto della segnaletica stradale sono essenziali per garantire la sicurezza e l'efficienza della circolazione stradale. I segnali stradali non solo aiutano a prevenire incidenti, ma anche a gestire il flusso del traffico in modo ordinato e sicuro.