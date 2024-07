L'Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco si aggiudica il primo premio "with Outstanding Success" a Vienna

Già lo scorso anno l’orchestra grugliaschese partecipò al prestigioso Festival esibendosi nella categoria “Celebrations” ma l’esibizione incantò talmente la Giuria austriaca che l’orchestra fu invitata a partecipare nella categoria “Competition” per l’anno 2024. E così si è ripetuta la magia: sulle note delle più belle Colonne Sonore di sempre, passando da Hans Zimmer con “Pirati dei Caraibi” e “Chevaliers de Sangreal” a John Williams con “Jurassic Park” fino alla “Marcia Nuziale” di Mendelssohn, brano obbligatorio per gareggiare al concorso, per concludere con una emozionante “C’era una volta in America” di Morricone, l’orchestra grugliaschese ha commosso il pubblico presente e la stessa Giuria austriaca che alla fine ha applaudito entusiasta. Queste le parole del Presidente di Giuria: “Ragazzi siamo molto felici di avervi ascoltato, grazie per la vostra musicalità, grazie per il vostro lavoro! Avete avuto l’opportunità di suonare in questa Sala, in questo strumento che è il Musikverein, continuate a fare la musica! È stato bellissimo e aspetto di rivederci di nuovo! Grazie mille! Bravi!”