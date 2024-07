Nuova Acropoli Torino organizza in piazza Arbarello il reading "I giochi di Maya"

Nuova Acropoli Torino è lieta di annunciare l'organizzazione del reading "I giochi di Maya", un evento che si propone di esplorare i concetti filosofici presentati nel libro di Delia Steinberg Guzmán. L'appuntamento è fissato per giovedì 11 luglio alle ore 19 in Piazza Arbarello, con ingresso libero e gratuito per tutti i partecipanti.

Questo evento rappresenta l'iniziativa di lancio del progetto "Una Casetta da leggere", sostenuto dalla Circoscrizione 1. Il progetto mira a promuovere la cultura della lettura nella comunità locale attraverso l'installazione di uno spazio dedicato al bookcrossing e l'organizzazione di diverse attività culturali che si svolgeranno regolarmente in Piazza Arbarello.

Contenuti e obiettivi del reading: durante il reading verranno letti e discussi brani dal libro "I giochi di Maya", che invita i lettori a una profonda riflessione sulla realtà e sulla percezione delle cose. Il testo di Steinberg Guzmán si distingue per la sua capacità di stimolare l'indagine personale e critica, spingendo gli individui a vedere oltre le apparenze e a sviluppare una consapevolezza più profonda della vita quotidiana. L'autrice propone una sfida intellettuale, quella di riconoscere e abbandonare le illusioni per affrontare la realtà con uno spirito più autentico e partecipativo.

Invito alla partecipazione: l'evento è aperto a chiunque sia interessato a esplorare le tematiche della filosofia e della letteratura in un contesto comunitario e inclusivo. Non è richiesta alcuna prenotazione anticipata per partecipare. Per maggiori informazioni sull'evento o sulle attività future legate al progetto "Una Casetta da leggere", è possibile contattare Nuova Acropoli Torino all'indirizzo e-mail torino@nuovaacropoli.it, o tramite telefono o WhatsApp al numero 3515510803. Dettagli aggiuntivi sono disponibili sul sito ufficiale www.nuovaacropoli.it.