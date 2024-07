Agriturismo Parco del Grep: dormire tra gli alberi a pochi minuti da Torino

Incastonato tra le splendide colline del Monferrato settentrionale, l’Agriturismo Parco del Grep è il luogo ideale per chi vuole vivere esperienze emozionanti a contatto con la natura e assaporare le migliori specialità della cucina piemontese, realizzate con ingredienti genuini e a chilometro zero.

L’antico cascinale, completamente restaurato, si trova nel cuore di un bellissimo parco, dove crescono alberi secolari, fiori e piante profumatissime, ideali per regalarsi momenti romantici e di assoluto relax, circondati da un paesaggio incantevole ed suggestivo in ogni stagione dell’anno.

Gli ospiti possono scegliere di soggiornare in accoglienti treehouses, dotate di ogni comfort, o in comode tende sospese tra i rami di maestosi ippocastani e altre preziose essenze, che emanano aromi e fragranze, sempre diverse a seconda della stagione e dei periodi dell’anno.

Dormire sotto le stelle in una tenda a qualche metro da terra è un’esperienza sicuramente indimenticabile. La sensazione è quella di volare su una nuvola, avvolti dai profumi e dai suoni della natura in un vero full immersion nel verde. Una scelta ideale per le coppie o per le famiglie con un bambino, che cercano la tranquillità e la bellezza di vivere un’esperienza sotto le stelle.

Le treehouses dell’Agriturismo Parco del Grep, più lussuose e dotate di ogni comfort, offrono un punto di vista spettacolare sul parco e sui dintorni, grazie alle ampie terrazze e alle vetrate che si affacciano su un panorama davvero meraviglioso tutto l’anno. Una sistemazione di glamping, perfetta per le famiglie con bambini o per le coppie che vogliono regalarsi una romantica vacanza tra i paesaggi vitivinicoli UNESCO e rilassanti massaggi hawaiani.

Per coloro che soggiornano nelle casette, è possibile richiedere una cena sull’albero, che permette di appagare il palato con i migliori sapori del territorio, avvolti dalle chiome degli alberi e dai suoni della natura. Il menu varia a seconda delle stagioni e delle disponibilità dell’orto dell’azienda agricola e comprende sempre una selezione di salumi e formaggi locali, oltre a frutta fresca, vino e dolci della casa.

Se invece si preferisce pranzare all’ombra degli alberi o gustare un’apericena godendo di un tramonto da sogno ai piedi della torri del Grep, si può richiedere di preparare una vera sala da pranzo campagnola con tanto di cestino di vimini, al cui interno si potranno trovare solo autentiche bontà e stuzzicanti sorprese.

Questa soluzione è ideale in occasione di eventi, ma anche di pranzi in famiglia, gruppi di amici o coppie che vogliono festeggiare un anniversario o un avvenimento speciale in totale tranquillità e in modo intimo ed esclusivo.

Oltre ad essere una location davvero originale per un weekend o una vacanza in Piemonte, l’Agriturismo Parco del Grep è un punto di partenza perfetto per visitare i più interessanti siti culturali del Monferrato, come l’Abbazia di Vezzolano, Colle Don Bosco e il Santuario di Crea, oltre che per concedersi un’interessante esperienza in cantina o per fare sport all’aria aperta, tra trekking ed escursioni nel Parco del Po.

Vuoi avere maggiori informazioni sull’Agriturismo Parco del Grep? Visita subito il sito www.parcodelgrep.it e scopri le meraviglie di un luogo davvero unico e speciale oppure compila il form nell’ area contatti e inizia a sognare la tua notte tra le stelle. L’Agriturismo Parco del Grep si trova a Monteu da Po, ad appena 40 chilometri da Torino e ti aspetta per offrirti un’esperienza incredibile tra sapori e panorami da sogno.