Detenuti mettono a ferro e fuoco il Padiglione C del carcere delle Vallette

I predetti detenuti facinorosi si sono dapprima asserragliati all’interno della sezione per poi dare vita ad una violenta rissa tra di loro. Successivamente hanno portato seco nel corridoio il fornellino in uso, riscaldando dell’olio bollente per lanciarlo a chiunque si avvicinasse.

Ieri, 11 luglio, gravissimi disordini alla dodicesima sezione del Padiglione C del carcere di Torino. Tra i tanti episodi che si sono verificati nel primo pomeriggio e che si sono protratti fino alle ore 23 circa, un congruo numero di detenuti alquanto “alticci” probabilmente per avere assunto “grappa artigianale e sostanze stupefacenti” hanno messo a ferro e fuoco l’intera sezione, oltre ad aver minato gravemente la sicurezza e l’incolumità fisica di tutti.

Da tempo immemore che l’OSAPP (Organizzazione Sindacale Polizia Penitenziaria) rappresenta che nel carcere di Torino regna “anarchia” nella popolazione detenuta e a farne le spese sono solo gli agenti di Polizia Penitenziaria che, loro malgrado, sanno quando montano in servizio e non sanno quando e se ritorneranno a casa.

Solo grazie al tempestivo e professionale intervento del personale di Polizia Penitenziaria che si è recato con urgenza sul posto non si sono registrati feriti tra il personale; un solo detenuto è stato accompagnato in ospedale per le opportune cure.

"È inaccettabile che a fronte di questa drammatica situazione i vertici locali, regionali e il DAP (Dipartimento dell’Amministarzione Penitenziaria) e la politica, restano silenti e immobili circa questa sconvolgente situazione. Ci chiediamo che fine hanno fatto i protocolli tanto decantati dal Sottosegretario Andrea Del Mastro Delle Vedove e come mai non si impiegano i GIR ovvero i gruppi speciali cosi come affermato dallo stesso Sottosegratario", fa notare l'Osapp in una lunga nota.

"È noto a tutti che nel carcere di Torino, mancano oltre 200 unità di Polizia Penitenziaria e dove il personale viene sottoposto a turni massacranti che vanno ben oltre le 10/15 ore consecutive di servizio giornaliere, anche in relazione al grave sovraffollamento che determina molteplici attività di servizio, per non parlare poi delle condizioni fatiscenti della struttura e dei luoghi di lavoro invasi da blatte e surmolotti", conclude il sindacato di Polizia penitenziaria.