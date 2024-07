Appalto sanificazione al CTO: salta la retribuzione della quattordicesima mensilità, i sindacati proclamano lo sciopero

I Sindacati di categoria, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI di Torino, hanno proclamano lo sciopero, per l’intero turno di lavoro, nella giornata di lunedì 15 luglio, dopo che è salta la retribuzione della quattordicesima mensilità per i lavoratori dell'appalto sanificazione al Cto.

“Abbiamo deciso di indire questo sciopero – spiegano i Funzionari Sindacali di Categoria insieme alla Rappresentanza Sindacale dell’ospedale CTO di Torino - perché dopo la comunicazione dell’azienda in data 4 giugno in cui lamentava difficoltà nella gestione dell’appalto e gli incontri avvenuti in prefettura, in data 26 e 28 Giugno, non si è arrivati a nessuna conclusione positiva sui problemi relativi alle coperture economiche dell’appalto sorti tra l’azienda Boni, Torino Sanità e Città della Salute ma solo ad un impegno per un futuro incontro per la definizione dei temi sorti tra i tre soggetti suddetti”.

Già nel 2010 a causa di una pessima gestione da parte dell’azienda Gorla, (che all’epoca gestiva l’appalto), i lavoratori subirono ritardi e mancati pagamenti e a noi sembra un Deja-vu.

I sindacati di categoria non si fermeranno e dichiarano fin da ora che le mobilitazioni proseguiranno finché non si farà chiarezza sulla continuità dell’appalto e non sarà correttamente liquidata la quattordicesima mensilità.

Nella giornata di lunedì 15 luglio, in concomitanza dello sciopero, dalle ore 10 alle 13 ci sarà il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’azienda Boni Spa, fuori dal CTO, via Gianfranco Zuretti 29.