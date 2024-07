Lo storico Fineco Center di Moncalieri si rinnova e cambia sede

Lo storico Fineco Center di via Santa Croce a Moncalieri cambiato sede e si rinnova completamente. I nuovi uffici sono operativi in Strada Genova 66, una posizione strategica per avvicinarsi maggiormente alle famiglie del territorio che da anni hanno trovato in Fineco un punto di riferimento nella gestione dei risparmi.

La nuova sede di Strada Genova

Il nuovo Fineco Center è stato realizzato secondo un concept moderno, con spazi ampi, dal design innovativo, studiati per accogliere i clienti in un ambiente sofisticato e allo stesso tempo confortevole, che nel tardo pomeriggio di venerdì 12 luglio ha ospitato un riuscitissimo evento per illustrare tutte le ultime novità.