Bretella Ivrea-Santhià, Avetta (Pd): "I sindaci non posso essere lasciati soli"

"Nel Canavese la viabilità rappresenta una vera e propria emergenza a causa del traffico pesante e dei continui incidenti causati dal passaggio dei tir. La comunicazione di Ativa che informa che il viadotto Camolesa sarà pronto non il 31 luglio, come da cronoprogramma, bensì entro l’inverno, è davvero sconcertante - attacca il Consigliere regionale dem Alberto Avetta - Ha ragione il Sindaco di Ivrea Matteo Chiantore nel richiedere un incontro con il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo, perché Ativa deve qualche risposta agli amministratori del territorio. Non di può’ scaricare su di loro tutti i problemi derivanti dai ritardi dei lavori".

"Porterò la questione anche all’attenzione del Consiglio regionale, dopo l’insediamento, chiedendo un intervento anche da parte di Cirio e Gabusi: i nostri sindaci hanno bisogno di risposte e di risorse, non possono essere lasciati soli", conclude Avetta.