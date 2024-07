Rilanciare il turismo last minute nelle aree montagne: al via la nuova campagna di comunicazione della Regione

La Regione Piemonte è in campo per sostenere il turismo a Macugnaga e nelle altre località colpite dall’alluvione di fine giugno, come Alagna e le valli Orco. Per promuovere le bellezze di queste località, aperte, sicure e pronte ad accogliere i turisti, è al via in questi giorni nuova campagna di comunicazione mirata a rilanciare il turismo last minute nelle aree montane del Verbano-Cusio-Ossola (VCO), del Vercellese e del Torinese appena ripristinate.

L'annuncio dell'avvio della campagna di comunicazione è avvenuto a Macugnaga durante la visita del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Il ministro ha garantito il sostegno del governo alle comunità colpite e la volontà di promuovere un rapido rilancio del turismo in queste aree. Da parte sua, il Piemonte si è portato avanti non solo con il ripristino di strade e infrastrutture ma anche con la programmazione di nuovi messaggi promozionali dedicati ad Alagna, Macugnaga, Valli di Lanzo e Valli Orco e Soana.

«Il Piemonte è pronto ad accogliere nuovi visitatori garantendo gli stessi standard di qualità degli ultimi anni e sue bellezze - hanno annunciato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Sport, Marina Chiarelli – Ringraziamo il ministro che con la sua presenza garantisce la presenza dello Stato e del Governo. Da parte nostra con questa campagna vogliamo trasmettere un messaggio di ripresa e solidarietà invitando tutti a scegliere il Piemonte come meta per le vacanze estive. Il turismo è un asset fondamentale per l'economia piemontese, avendo raggiunto in questi anni il 10% del PIL. I nostri laghi e le nostre montagne sono accoglienti non solo nel periodo invernale ma anche nel periodo estivo e per questo meritano di essere visitate soprattutto in questo momento che possiamo definire di vera e propria rinascita».

«Desidero sottolineare il ruolo fondamentale di Protezione civile, Aib, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e di tutti i volontari che hanno lavorato senza sosta per la comunità ferita nel momento dell’emergenza - ha aggiunto il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Alberto Preioni - Adesso è importante fare un passo concreto, dare una risposta veloce per realizzare nell’immediato ciò di cui il territorio ha bisogno, per la ricostruzione e la sicurezza della popolazione che si è da subito rimboccata le maniche per tornare alla normalità».

La campagna dedicata alla ripartenza di queste zone, firmata da Visit Piemonte (il nome va staccato Visit Piemonte), è un anticipo della più ampia campagna di promozione del prodotto Piemonte che partirà a fine estate e in vista dell’autunno e delle future stagioni. Prevede una serie di uscite con cadenza settimanale sui quotidiani, una campagna radiofonica a livello nazionale, delle uscite digital e una promozione social, con l'inverno la campagna sarà amplificata anche con pianificazioni «out of home» e a livello internazionale, con l'obiettivo di attrarre visitatori che desiderano scoprire o riscoprire le bellezze naturali e le attività all'aria aperta che il Piemonte ha da offrire.

In particolare, il messaggio dell’iniziativa pubblicitaria, con immagini fotografiche di splendide montagne e vallate, sottolineerà la ritrovata ospitalità delle nostre montagne, puntando sulla possibilità di viaggiare con la modalità last minute e prenotazioni on line soprattutto durante i weekend.