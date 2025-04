Dopo 22 anni a Torino chiude Opportunanda, il centro diurno per i clochard

Dopo 22 anni di accoglienza dei clochard, il centro diurno Opportunanda di via Sant'Anselmo 28 a Torino chiuderà l'attività. Siamo nel cuore di San Salvario: qui i senzatetto, dopo aver trascorso la notte in un dormitorio, avevano la possibilità di stare insieme anche di giorno.

"Il progetto - spiega in una nota Opportunanda, che continuerà comunque a portare avanti il resto del lavoro come associazione - è attivo da moltissimi anni, ma ha raggiunto nel tempo una dimensione di accesso non più sostenibile in questi locali, mentre l'associazione soprattutto per motivi anagrafici dopo 30 anni deve ridimensionare le proprie attività".