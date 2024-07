Il 21 luglio ultima notturna della stagione all'ippodromo di Vinovo

Domenica 21 luglio ultimo appuntamento stagionale con le Notturne all'Ippodromo di Vinovo prima della breve pausa estiva. Una serata molto in rosa, perché al centro del programma ci saranno le selezioni per il Nord del Campionato Femminile delle 3 e 4 anni. Due prove sul doppio km che qualificheranno le prime tre a traguardo per la finale prevista giovedì 8 agosto al Garigliano. Nelle 3 anni saranno in 13 al via, mentre saranno in sette nell’altra prova.

Due corse apertissime per la qualità delle partecipanti. Nella prima prova spiccano senza dubbio Fisic Du Rol ben posizionata con il 2 di partenza insieme a Roberto Vecchione per il training di Holger Ehlert. Ottima la forma di Follia D’Esi, reduce da tre vittorie a fila anche se penalizzata dal numero alla corsa. L’allieva di Mauro Baroncini con Marco Stefani alle guide, sarà certamente una delle più seguite insieme a Favola Bar e Favilla Amg.

Bellissima anche l’altra prova con protagoniste le 4 anni. Certamente merita attenzione Euphoria Bi, vincitrice sull’anello torinese lo scorso novembre del Mangelli Filly oltre che delle Oaks a Roma. La pupilla della famiglia Biasuzzi sarà interpretata da Roberto Vecchione con il quale aveva vinto a Milano ad inizio carriera. Enjoy Dream, beniamina di Felice Tiene che torna sulla sua pista preferita dove ha sempre ben figurato. E ancora, Ekarin Baba è dotata di un finale micidiale mentre Esterel Gi sarà la pedina di Andrea Guzzinati per i colori di Massimo Gariglio.

Ci saranno anche i 2 anni in pista, tutti debuttanti eccezion fatta per Gattuso, nel premio Cash Bank Bigi sul miglio e non mancherà l'appuntamento con i Gentlemen. Come sempre ci sarà la possibilità di cenare presso il Ristorante HippoBreak. Il via dalle ore 19:45 con ingresso gratuito oltre che libero.

Poi l'Ippodromo di Vinovo osserverà un periodo di stacco ma molto relativo. Riprenderemo domenica 1° settembre, quando al centro del programma ci sarà il Gran Premio Marangoni, classica per i 3 anni in preparazione del Derby e delle Oaks romane.