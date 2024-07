Per Pecco Bagnaia la vittoria più bella: il sì alla sua Domizia

E' arrivato alla pausa estiva del Motomondiale con la vittoria che gli ha consentito il sorpasso in vetta alla classifica del suo storico rivale Martin, ma oggi anche per un due volte campione della MotoGp l'emozione è stata fortissima, perché quella di Pesaro è stata la vittoria più bella della carriera.

Una vittoria più importante dei titoli Mondiali

Pecco Bagnaia si è sposato con la sua storica fidanzata Domizia Castagnini e i due ragazzi di Chivasso, dimostrando di avere un grande cuore, hanno deciso di devolvere in beneficenza il ricavato dei regali del loro matrimonio. Il duomo di Pesaro era strapieno per la cerimonia, tanti i big dello sport e dello spettacolo presenti, con la sposa ovviamente vestita di bianco e Pecco inappuntabile con il suo abito grigio.

Grande festa per i due, all'uscita, poi proseguita a tavola, in una location straordinaria come la Villa Imperiale, già residenza dei duchi di Urbino, ma ma i due sposi la decisione più bella l'avevano fatta in precedenza, con l'impegno a favore di UGI - Unione Genitori Italiani Odv, con la quale Pecco ha concordato una causale con la quale versare il tutto. A sua volta UGI destinerà il ricavato per l'allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Una palestra per i pazienti del Regina