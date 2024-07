Dopo la nuova illuminazione, riapre al pubblico il castello di Ivrea

Nella mattina di oggi, sabato 20 luglio, si è svolta la cerimonia di riapertura del Castello di Ivrea, bene simbolo della città. L’evento ha visto il coinvolgimento di alcuni rappresentanti degli eporediesi più giovani, a partire dal Vice Sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Edoardo Burzio, che ha introdotto la cerimonia allietata dagli allievi dell’orchestra Suzuki e caratterizzata dalla presenza della campionessa regionale di atletica Alessia Dova, scelta per il taglio del nastro, a testimonianza del talento e dell'impegno dei giovani di Ivrea nella coltivazione delle proprie passioni.

Già nelle scorse settimane il "Castello dalle Rosse Torri" aveva dato un primo segno di rinascita grazie alla nuova illuminazione, da oggi, questo simbolo che sin dal Medioevo presidia la parte alta della città torna fruibile nei suoi spazi esterni.

Questo è stato possibile grazie all'importante contributo del Ministero della Cultura ma, soprattutto, all’impegno profuso – a vario titolo - dalle amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni, un impegno interpretato fattivamente dai dipendenti del Comune che hanno lavorato, con passione, per consentire la riapertura di questo importante bene culturale.

Le visite guidate saranno organizzate in collaborazione con l'impresa culturale Kalatà fino al mese di ottobre, e a testimonianza del desiderio degli eporediesi di tornare a vivere questo luogo rappresentativo di Ivrea, quelle previste per la giornata inaugurale sono andate esaurite in pochissime ore.

A questo proposito, per agevolare i cittadini di Ivrea, saranno programmate altre 3 mattinate infrasettimanali di apertura gratuita nei mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre.

Nei prossimi mesi, le visite saranno gestite secondo un preciso calendario e orari di apertura, che prevedono l'accesso:

il venerdì dalle ore 17,00 alle 18,00

il , e festivi dalle ore 10,30 alle 11,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00.

Il costo dei biglietti sarà:

intero € 13,00

ridotti € 11,00 (riservati a visitatori di età compresa tra i 6 e i 25 anni o in possesso di altre convenzioni promozionali)

gratuito per i possessori Abbonamento Musei Torino Piemonte, visitatori di età compresa tra 0 e 5 anni, disabili con accompagnatore, giornalisti accreditati in possesso di richiesta da parte della redazione di riferimento, guide turistiche che accompagnano gruppi in visita.

Per i residenti di Ivrea è, inoltre, prevista una speciale scontistica che consente l'acquisto di ticket al prezzo di €. 10,00 valido per prenotazioni effettuate entro il 31/08/2024.

Tutte le prenotazioni si possono effettuare accedendo al sito https://kalata.it.

Il Sindaco Matteo Chiantore ha sottolineato l'importanza di valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della città, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto e invitato i residenti di Ivrea a usufruire delle agevolazioni previste per poter visitare il Castello e scoprire la propria storia e identità. “La storia del Castello, iniziata nel 1358, è stata caratterizzata da diversi avvenimenti significativi nel corso dei secoli, fino alla sua trasformazione in un carcere nel diciottesimo secolo. Oggi si apre una nuova pagina della sua storia, e ci impegneremo perché diventi uno spazio vivo e a disposizione di tutti”.