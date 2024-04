Mezzo pesante a fuoco in galleria sulla Torino-Bardonecchia: tratta chiusa [FOTO E VIDEO]

A fuoco un mezzo pesante nella mattinata di oggi, sabato 6 aprile, all'interno della galleria Prapontin, nel comune di Bussoleno, lungo la A32 della Torino-Bardonecchia.

L'incidente si è verificato al km 29+400 in direzione Torino poco dopo le ore 9 di oggi. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Susa, Bussoleno e dalla centrale di Torino.



L'autostrada è rimasta chiusa fino alle ore 11 per permettere le operazioni di spegnimento. Le operazioni di messa in sicurezza sono attualmente ancora in corso.