I Caffè Culturali di Viù a spasso nelle frazioni con Arduino Baietto

Un bel pomeriggio si terrà, sabato 3 agosto, alle ore 17, presso la frazione di Trichera di Viù. L’estate, infatti, si conferma l’occasione migliore per portare libri e cultura nelle frazioni della bella valle. Grazie al volontarismo ed alla disponibilità degli amici della Trichera (in particolare Giuseppe Periolatto), infatti, Arduino Baietto presenterà il suo libro “Le stagioni di Cristina” di fronte alla cappella locale. Un’opera incantevole ambientata, in gran parte, nella frazione di Pessinea, proprio a monte di quella che ospiterà l’incontro. Ad accompagnare lo scrittore viucese ci sarà il “collega” Alessandro Mella che intervisterà Arduino Baietto ripercorrendo la storia del territorio attraverso gli occhi di una grande Donna del passato. Un appuntamento da non perdere per un momento speciale a spasso per la Valle di Viù.