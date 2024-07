Cat in a Dogs World aumenta di oltre il 40% mentre l'ICO di PlayDoge sfiora 6 milioni di dollari

Nelle ultime 24 ore il valore delle meme coin è aumentato, in particolare Cat in a Dogs World (MEW) ha registrato un balzo in avanti di oltre il 40%, dimostrando di essere ancora molto richiesto dagli investitori.

Nel frattempo, anche PlayDoge (PLAY) sta attirando l'attenzione, con la sua ICO che si avvicina al traguardo dei 6 milioni di dollari.

Il token MEW si avvicina al massimo storico con un aumento del 44%

Da ieri il prezzo di MEW è salito del 44%, attestandosi ora intorno al livello di 0,0080 $. Questa ripresa ha anche spinto la capitalizzazione di mercato di MEW oltre i 700 milioni di dollari.

L'attività di trading è esplosa, con volumi spot in aumento del 180%, arrivando a 381 milioni di dollari. MEW è addirittura diventata la sesta meme coin più scambiata attestandosi in cima alla lista dei top gainer di CoinMarketCap.

Anche il mercato dei futures sta risentendo della situazione, con l'open interest in aumento del 108%, arrivando a 157 milioni di dollari in un solo giorno.

Ma cosa sta guidando tutto questo entusiasmo? Non c'è un catalizzatore chiaro, ma MEW ha appena superato un livello di resistenza chiave a 0,0060 $.

Quella rottura avrebbe potuto innescare un'ondata di acquisti. MEW è ora solo del 26% al di sotto del massimo storico di marzo di 0,0103 dollari. E se questo slancio verrà mantenuto, ci sono tutte le possibilità che MEW possa tornare a quel livello elevato, o addirittura stabilire un nuovo valore record.

Il mercato delle meme coin torna in vita mentre Bitcoin supera i 67.000 $

Non è solo MEW ad andare bene: l'intero settore delle meme coin è in crescita su tutti i fronti. Questa ripresa ha spinto la capitalizzazione di mercato complessiva delle meme coin di nuovo sopra i 53 miliardi di dollari, con un volume di trading di oltre 6 miliardi di dollari.

In cima alla classifica, DOGE è cresciuto di oltre il 5%, mentre PEPE e BONK hanno registrato guadagni più modesti dell'1%. WIF ha registrato un impressionante balzo del 12%.

Solo un paio di meme coin stanno andando controcorrente, con FLOKI e POPCAT che restano fuori da questa ripresa (per ora). Ma sono delle eccezioni in quello che altrimenti sarebbe un mare verde.

Questa impennata che ha interessato l'intero settore non avviene per caso. Ciò è probabilmente legato al recente rialzo di Bitcoin, che ha visto la regina delle criptovalute superare il livello di 67.000 dollari nel fine settimana.

Come spesso accade nel settore delle criptovalute, il resto del mercato, comprese le meme coin, tende a seguire Bitcoin quando sale. In definitiva, nessuno sa per quanto tempo dureranno queste condizioni.

PlayDoge si avvicina ai 6 milioni di dollari nella ICO grazie al gioco P2E ispirato a Tamagotchi

Mentre MEW sta rubando la scena, anche una nuova moneta a tema cane sta riscuotendo successo. PlayDoge (PLAY) sta guadagnando terreno con la sua ICO e si sta avvicinando al traguardo dei 6 milioni di dollari di finanziamento.

Questa coin porta una svolta unica nel settore GameFi, combinando la nostalgia del Tamagotchi con la meccanica Play-to-Earn (P2E).

Nel mondo di Playdoge, gli utenti possono guadagnare token PLAY prendendosi cura del loro Doge digitale. Gli utenti devono giocarci, addestrarlo e giocare ai minigiochi per tenerlo impegnato.

È come i classici Tamagotchi, ma con ricompense in criptovalute. Questo approccio ha interessato gli investitori: oltre 11.200 persone sono ora attive sul canale Telegram di PlayDoge.

Un'altra cosa che sta catturando l'attenzione è la tokenomics di PlayDoge. Con il 50% dei 9,4 miliardi di token PLAY assegnati all'ICO, i primi investitori hanno la possibilità di entrare sin dal principio.

C'è anche una quota del 12% riservata alle ricompense per lo staking.

Queste ricompense sono particolarmente interessanti poiché i titolari di PLAY possono bloccare i propri token e ricevere rendimenti annuali stimati dell'83%.

I possessori di PLAY che lo fanno hanno tre modi per guadagnare: tramite l'aumento del prezzo se PLAY si riprende, tramite ricompense di staking e tramite il gameplay P2E.

Tutto sommato, mentre il mercato delle meme coin torna ad essere verde, il mix di atmosfere retrò e guadagni di PlayDoge potrebbe essere molto richiesto. Per questo motivo, sarà un progetto da tenere d'occhio nei giorni e nelle settimane a venire.

