L'assessore Bongioanni: "Vi presento il mio staff: persone competenti ed innamorate del Piemonte"

«Persone competenti, grandi lavoratori, innamorati del Piemonte, impegnati nella società e nei valori in cui credono, e che mi accompagnano da tempo nelle tantissime visite e incontri che mi hanno permesso in questi anni di ascoltare persone, imprese, categorie, amministratori, cittadini per mettere a punto insieme a loro i programmi che saranno al centro del mio impegno per questa legislatura».

Così l’Assessore al Commercio, Agricoltura, Cibo e Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni presenta il suo staff di segreteria.

Capo di Gabinetto è l’ingegner Rocco Pulitanò, laureato in ingegneria industriale, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Mondovì, vicepresidente dell’Atl Cuneo e Responsabile Enti Locali per la Provincia di Cuneo di Fratelli d’Italia. Lo affiancano Denis Scotti, 40 anni, Coordinatore cittadino di Cuneo di Fratelli d’Italia, consigliere comunale di Vignolo e neo-presidente regionale del Comitato 10 Febbraio, impegnato in prima fila per promuovere e difendere la memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-istriano-dalmata dopo la Seconda guerra mondiale. Nicola Perna, cuneese, 28 anni, una laurea magistrale in Scienza della Comunicazione e tirocinio semestrale al Parlamento Europeo. E infine Nicola Gallino, 59 anni, torinese, giornalista professionista e scrittore, si occupa di Stampa e Comunicazione.

Commenta Rocco Pulitanò: «È un onore per me rivestire per Paolo Bongioanni l’incarico di capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Parchi, Caccia e Pesca e Peste Suina a lui affidato. Sono sicuro che faremo un grande lavoro con l’impegno e la passione che da sempre ci contraddistingue, e porteremo avanti le istanze di un territorio magnifico come il nostro». Denis Scotti: «Con immenso piacere affronto questa sfida mettendo al servizio dell'Assessore Bongioanni la mia esperienza politica, associativa e come amministratore comunale. Sono sicuro che tutti insieme faremo un grande lavoro». Nicola Perna: «È un onore colmo di responsabilità lavorare con Paolo Bongioanni per la terra che mi ha cresciuto e a cui devo quello che sono. Molte volte si dice che non ci sia un occhio di riguardo per i giovani; invece nell’assessore ho trovato una figura attenta alle esigenze di tutti, giovani e meno giovani, come dimostrato dall’aver saputo creare una squadra eterogenea, motivata e legata da un’unica passione: il nostro Piemonte». E Nicola Gallino: «Raccontare ai media e ai cittadini il complesso mondo dell’agricoltura e le politiche innovative per il cibo piemontese è una sfida stimolante che mi coinvolge anche in quanto grande appassionato di cultura enogastronomica».