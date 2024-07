Alla “Taverna Monviso” di Carmagnola arriva “Viva la Puglia”

I piatti della Taverna Monviso, la Cucina di Rinu Garavagno e il Peperone di Carmagnola incontrano la Cucina di Puglia in uno dei classici giovedì della Taverna “Estate Italiana” che ha percorso in queste serate alcuni dei Piatti tradizionali delle Regioni Italiane .

Realizzato in collaborazione con Viva la Puglia un nuovo format di Street Food, Cucina, Enogastronomia , Cultura e Spettacolo dedicato alla Puglia presente anche per questa edizione della 75° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola con il “Villaggio Viva la Puglia” nei Giardini Unità d’Italia, dove nell’arco dei 10 giorni si alternano forum, talk show, workshop, cooking show, degustazioni e attività dedicate a far riscoprire le radici pugliesi.

Vi aspettiamo con Orecchiette , Peperoni, Polpette , Panzerotto fritto e birra ….

Questo Giovedì 25 Luglio è l’ultima serata all’interno dei “Giovedi sotto le Stelle” la storica kermesse delle estati Carmagnolesi che si sono svolte tra il 27 giugno e il 25 luglio 2024.

Giovedi 25 Luglio

Dalle ore 19.00

Aperipuglia & Peperoni

Peperoni con la mollica

Frisella pomodoro e basilico e stracciatella

Polpette al sugo

*Orecchiette di Pasta fresca salsiccia e peperoni

€ 15.00

Bevanda Inclusa

(disponibile anche menù alla carta)

*In Collaborazione con :

Pasta Girardi - Pasta fresca. Tutto il buono , fatto bene

Granarte Apulian Bakery 100% gusto autentico della Puglia

Dalle ore 22.00

Festa Croccante

Sagra del Panzerotto

Panzerotto fritto

Birra Raffo lavorazione grezza

*in collaborazione con Pizzeria Le Palme

Dj Set

Musiche Popolari e Revival

Rinu Garavagno: Cuoca e Patron della Antica Trattoria Monviso

Chi siamo:

“VIVA LA PUGLIA” un viaggio nei sapori che inizia dalla Daunia e Gargano, passa da Murgia e Terra di Bari, si conclude in Valle d'Itria e Grande Salento.

L’unico street food dedicato a Enogastronomia, Cucina, Cultura e Spettacolo che può chiamarsi interamente pugliese, riconoscibile anche per la particolare configurazione degli stand espositivi, caratterizzati dalla presenza degli incredibili trulli.

Per creare un evento che sia davvero e alla portata di tutti, non mancheranno attività di intrattenimento all’insegna della cultura ed espressioni artistiche pugliesi. Laboratori di pasta fresca, orecchiette e cavatelli, laboratori di ceramica e di ballo, perché il vero collante, la musica folkloristica, non può mancare.

La pizzica: gonne lunghe e foulard rossi svolazzanti, ritmo incalzante e piedi nudi che volteggiano senza sosta. Danza popolare salentina che travolge con il suo fascino e la sua energia.

Narra con il linguaggio universale del corpo e della musica, l’antica storia della popolazione salentina che ancora oggi protegge questa musica come patrimonio identitario e simbolo di folklore locale.

Un Villaggio con 400 metri quadri di allestimento a forma di borgo pugliese dove non mancano le famose luminarie dette anche “parature”

Quindi l’evento diventa e rappresenta un momento di re-incontro della comunità, di intercultura e conoscenza di tradizioni storiche, un momento di socializzazione tra generazioni diverse.

